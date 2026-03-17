Đối mặt nguy hiểm dưới lòng đường, vỉa hè nào dành cho học sinh?

: Vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, nhưng tại nhiều khu vực cổng trường trên địa bàn TP.HCM hiện nay, không gian này đang bị chiếm dụng sai mục đích, đẩy học sinh vào tình thế phải di chuyển dưới lòng đường.

Học sinh phải đi bộ, tập trung ở khu vực lòng đường vì vỉa hè bị chiếm dụng ẢNH: NGUYÊN ÂN

Theo khảo sát của phóng viên Báo Thanh Niên trong 2 tuần qua, bức tranh vỉa hè quanh các trường học đang tồn tại nhiều nghịch lý. Có những địa điểm duy trì được trật tự tốt, vỉa hè rộng rãi, vạch sơn vàng phân định rõ ràng giữa khu vực được phép kinh doanh, để xe và lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, không ít cổng trường tại các phường: Bình Lợi Trung, Chợ Quán, Rạch Ông… đang bị bủa vây bởi tình trạng hàng quán lấn chiếm toàn bộ vỉa hè. Cộng thêm hạ tầng gạch đá lồi lõm, mất vệ sinh, lối đi bộ gần như bị xóa sổ.

Đáng chú ý, vào các khung giờ cao điểm trưa và chiều, xuất hiện nhiều trường hợp chưa chấp hành đúng luật giao thông từ chính phụ huynh đến đón các em như đỗ xe tràn xuống lòng đường, ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài sát vỉa hè. Hậu quả là học sinh buộc phải luồn lách dưới lòng đường để tìm xe của gia đình, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tai nạn giao thông.

Vỉa hè biến thành... vườn hoa

Vỉa hè bị chiếm dụng thành vườn hoa ẢNH: NGUYÊN ÂN

Thực tế còn ghi nhận được tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ (TP.HCM), nhiều tuyến đường, vỉa hè bị biến thành vườn hoa, nơi đặt chậu cảnh, trồng cỏ của các hộ gia đình. Lối đi bị bít, người đi bộ và học sinh đành phải di chuyển xuống lòng đường. Tình trạng này càng trở nên phức tạp vào giờ cao điểm buổi chiều, khi học sinh các trường quốc tế tan học đồng loạt. Lượng xe ô tô và xe máy tập trung dừng đỗ quy mô lớn đã thường xuyên gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại đây.