Đối mặt nhiều thách thức, xe máy xăng vẫn nhập ồ ạt về Việt Nam

Những hoạch định chính sách của một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM liên quan đến việc hạn chế và dần tiến đến việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy chạy bằng xăng, dầu) đang tạo áp lực lớn với việc sản xuất, kinh doanh xe máy xăng. Dù vậy, các mẫu mã xe máy xăng nhập khẩu vẫn nối tiếp nhau về Việt Nam.

Theo Chỉ thị 20 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ 1.7.2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong Vành đai 1. Sau đó, từ ngày 1.1.2028 sẽ không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3… Trong khi đó, TP.HCM cũng đang tính toán lộ trình "chuyển đổi xanh" từ xe xăng sang xe điện, bắt đầu với xe buýt và shipper, tài xế công nghệ. Bên cạnh đó, cũng hạn chế ô tô, xe máy xăng, dầu tại các khu vực như trung tâm TP.HCM, Cần Giờ (cũ), đặc khu Côn Đảo...

Các mẫu xe máy xăng nhập khẩu vẫn nối tiếp nhau về Việt Nam Ảnh: B.H

Với lộ trình này, không ít người dân đã và đang sẵn sàng "tạm biệt xe xăng để gắn bó xe điện". Qua đó, khiến thị trường xe máy xăng với các mẫu mã xe máy số, xe tay ga, xe côn tay, mô tô sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng gặp không ít khó khăn. Các đơn vị kinh doanh xe máy truyền thông tại Việt Nam lo ngại, doanh số bán cũng như thị phần xe máy xăng sẽ dần bị thu hẹp nếu việc chuyển đổi sang xe điện diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.

Xe máy xăng nhập khẩu vẫn ồ ạt về Việt Nam

Thực tế, bất chấp lộ trình cấm xe máy xăng đã được vạch ra ở các thành phố lớn cũng như xăng E10 đang được triển khai thí điểm, nhiều mẫu mã xe máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc vẫn nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, đã có gần 10 mẫu mã xe máy nhập khẩu được các cửa hàng kinh doanh xe máy đưa về Việt Nam. Phần lớn trong số này là các mẫu xe máy xăng thuộc phân khúc xe số, xe tay ga… nhập khẩu từ Nhật Bản, Malaysia…

Honda Super Cub 50 Final Edition nhập từ Nhật Bản vừa gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Cụ thể, vào tháng 6.2025 phân khúc xe máy số phổ thông tại Việt Nam xuất hiện thêm các mẫu mã mới như Honda Super Cub 50 Hello Kitty, Super Cub 50 Hello Kitty, Honda Cross Cub 110 Kumamon nhập khẩu từ Nhật Bản. Mới đây nhất, mẫu Honda Super Cub 50 Final Edition cũng hoàn tất thủ tục thông quan và được mở bán tại các đại lý. Đến tháng 7 vừa qua, đến lượt Honda Dash 125 HRC hay mới nhất là Yamaha 135LC Fi Red Racer nhập khẩu từ Malaysia cũng lần lượt gia nhập thị trường Việt Nam.

Ở phân khúc xe tay ga, sau sự xuất hiện của Honda Vario 160 Repsol, những ngày gần đây đến lượt Honda Vario 125 "Made in Malaysia" cũng được đưa về Việt Nam. Trước đó, thị trường cũng đã chào đón sự xuất hiện của Yamaha Tricity 155 hay Honda SH 350i nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý. Với sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu mã mới, xe máy xăng nhập khẩu hoàn toàn áp đảo mảng xe lắp ráp trong nước về số lượng các mẫu mã mới được giới thiệu ra thị trường.

Mới nhất có Yamaha 135LC Fi Red Racer nhập từ Malaysia cũng gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Vì sao đối mặt với nhiều thách thức, xe máy xăng vẫn nhập ồ ạt về Việt Nam?

Thực tế, việc xe máy xăng nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam thời gian gần đây cũng không có gì bất ngờ. Bởi từ đầu năm đến nay, làn sóng xe máy nhập khẩu tràn về Việt Nam vẫn diễn ra mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Bên cạnh đó, tương tự ô tô, việc mang một mẫu mã xe máy nhập khẩu từ các thị trường trong khu vực cũng như trên thế giới cũng đã được các đơn vị nhập khẩu, phân phối tính toán từ trước. Chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cho biết: "Để nhập khẩu một mẫu xe máy về Việt Nam, đơn vị nhập khẩu đã phải lên kế hoạch từ nhiều tháng trước đó, thậm chí có những mẫu mã phải mất nửa năm tính từ khi đặt hàng từ nhà máy hay các đại lý chính hãng cho đến khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu, kiểm định để bán tại Việt Nam".

Xe máy nhập từ Malaysia về Việt Nam đạt chuẩn EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), tương đương tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Ảnh: B.H

Đáng chú ý, nhiều mẫu mã xe máy xăng nhập khẩu về Việt Nam thuộc các phiên bản đặc biệt hay bản giới hạn chỉ được sản xuất từ vài trăm đến vài ngàn xe trên thế giới. Do đó, khi một số thành phố lớn lên lộ trình cấm xe máy xăng, các mẫu mã vốn dành cho người sành xe, đam mê xe cũng như thích sưu tập xe như Honda Super Cub 50 Hello Kitty, Honda Cross Cub 110, Honda Vario 160 Repsol… vẫn có đất sống. Không ít người Việt xem các mẫu xe máy xăng sản xuất giới hạn nhập về nước như món đồ có giá trị sưu tập, do đó không ngại chi tiền để săn lùng. Đơn cử như Yamaha 135LC Fi Red Racer về Việt Nam chỉ có 6 chiếc, giá bán sau nhiều lần sang tay lên đến cả trăm triệu đồng vẫn thu hút khách mua.

Đặc biệt, khác với nhiều mẫu mã xe máy lắp ráp trong nước, hầu hết xe máy xăng nhập khẩu từ Nhật Bản, Malaysia… đều trang bị động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 4 trở lên. Thậm chí, xe nhập khẩu từ Malaysia về Việt Nam còn đạt chuẩn EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), tương đương tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Honda SH nhập khẩu từ Ý còn đạt chuẩn khí thải Euro 5+. Do đó, người mua các mẫu xe này cũng không quá lo ngại về việc kiểm định khí thải tại Việt Nam hay việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 đang được triển khai thí điểm tại nhiều tỉnh, thành phố trước khi áp dụng đại trà tại Việt Nam.