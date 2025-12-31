'Đổi mới phong cách lãnh đạo' thành dấu ấn nổi bật của Hà Nội năm 2025

Chiều 31.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã công bố 10 dấu ấn nổi bật của thủ đô Hà Nội năm 2025, gồm những nội dung sau:

1. Đổi mới tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo theo hướng "hành động - thực chất"

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ TP.Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư tuy, phương thức, phong cách lãnh đạo để mọi chủ trương đều phải xuất phát từ thực tiễn, mọi hành động phải đo đếm được bằng kết quả cụ thể, mọi cam kết phải được thực hiện đến cùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ẢNH: VIẾT THÀNH

Đây cũng là việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", là mệnh lệnh hành động, là phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII...

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội - hiện thực hóa tầm nhìn thủ đô trong kỷ nguyên mới

Diễn ra từ ngày 15 - 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Hà Nội đã góp phần tổ chức thành công Sự kiện A80 ẢNH: ĐÌNH HUY

3. Dấu ấn bản sắc Hà Nội trong chuỗi hoạt động A80

Dưới sự chỉ đạo sát sao của T.Ư, Hà Nội đã triển khai bài bản, khoa học, tham gia tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thủ đô với điểm nhấn là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình.

4. Gương mẫu sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Cùng với cả nước, từ ngày 1.7, Hà Nội chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát với dân hơn. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của thành phố được tinh gọn. 126 xã, phường mới hình thành mở ra không gian phát triển mới cho mỗi địa phương…

5. Thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600.000 tỉ đồng

Kinh tế - xã hội của thủ đô năm 2025 đạt kết quả tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực, như: hoàn thành và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; GRDP tăng trưởng khoảng 8,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 25.12 là 668.520 tỉ đồng, đạt 130,1% dự toán, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024.

6. Tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo

Hà Nội khẳng định vai trò là địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp thứ nhất toàn quốc, dẫn đầu ở cả 4 chỉ số chính; chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025 giữ vị trí số 1 năm thứ ba liên tiếp...

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2 được khánh thành hồi tháng 8 vừa qua ẢNH: ĐÌNH HUY

7. Khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược

Năm 2025, Hà Nội đã khởi công cầu Tứ Liên; xây dựng nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; xây tuyến đường sắt số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, khu đô thị thể thao Olympic và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án cải tạo, chỉnh trang công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội…, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Vành đai 1, hoàn thiện Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia…

8. Khẳng định vị thế dẫn đầu trong giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao

Năm 2025, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,91%. Tháng 12, Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu.

Tại các giải vô địch châu Á, vận động viên Hà Nội đạt 62 huy chương vàng, 38 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Ở SEA Games 33, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi đóng góp 29/87 huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam (chiếm hơn 33%)…

9. Bứt phá phát triển du lịch

Năm 2025, du lịch Hà Nội bứt phá toàn diện, điểm nhấn là bộ 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu, trải rộng từ di sản - lịch sử, sinh thái - nghỉ dưỡng, nghệ thuật - sáng tạo, kinh tế đêm, đến nông nghiệp - làng nghề, tạo dấu ấn, góp phần đưa du lịch Hà Nội lập kỷ lục 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt (tăng 22,76%), trên 25,88 triệu lượt khách nội địa (tăng 20,32%).

10. Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô tiếp tục được giữ vững. Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm A80.