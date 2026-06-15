Đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục

Chiều 15.6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí nâng cao niềm tin xã hội; truyền thông chính trị hiện đại; đối thoại và thuyết phục; nắm tình hình bằng dữ liệu; dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa; cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng.

Đề án cần xác định phương châm xuyên suốt là: "chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả".

Đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Kiên định để không chệch hướng; đổi mới để không tụt hậu.

Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu.

Cần đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng.

Công tác tư tưởng không chỉ tuyên truyền, giáo dục, mà còn phải chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" làm gốc, lấy "chống" làm nhiệm vụ thường xuyên.

Đồng thời, phải bảo đảm an toàn, kỷ luật, kỷ cương, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh nhận thức; quán triệt nguyên tắc công nghệ hỗ trợ con người, nhưng không thay thế bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm nêu gương và năng lực thuyết phục của cán bộ.

Từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin bảo đảm liên thông, an toàn, bảo mật, phục vụ trực tiếp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phải có kiểm soát, có chuẩn mực đạo đức; công nghệ hỗ trợ con người, không thay thế trách nhiệm chính trị.

Không gian buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Cùng đó, cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm. Cần nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc.

Nhiệm vụ thường xuyên là đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục. Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa.

Cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận; từ nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều nhân dân quan tâm. Mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp phải có thông điệp rõ, kênh phù hợp và người chịu trách nhiệm.

Nhiệm vụ thường xuyên là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống".

Chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng, tạo điểm nóng, hình thành các biểu hiện "cách mạng màu".

Nhiệm vụ lâu dài là xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của nhân dân nhằm lan tỏa thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai.

Đồng thời, đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất.

Đánh giá hiệu quả không chỉ bằng số hội nghị, lớp học, tin bài, lượt xem, mà bằng chuyển biến trong nhận thức, hành động, kỷ luật thực thi, năng lực dự báo, định hướng dư luận, đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án với tinh thần cao nhất: đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để sớm báo cáo Bộ Chính trị.