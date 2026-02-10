Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Ngãi

Ngày 10.2, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử quốc gia do đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: P.C

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, đến nay Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và 96 xã, phường, đặc khu đã được thành lập và hoạt động ổn định; việc ấn định đơn vị bầu cử, thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 683 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với 1.546 khu vực bỏ phiếu. Công tác hiệp thương được triển khai dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ 2 đã được tổ chức đúng thời gian, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số lượng theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết quả hiệp thương lần 2, tỉnh Quảng Ngãi đã lập danh sách sơ bộ 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội đang cư trú và làm việc tại địa phương, 120 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 3.595 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức nghiêm túc, tỷ lệ tín nhiệm cao, không phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp. Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hình thức đa dạng. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chủ động xây dựng phương án, giữ vững ổn định trên địa bàn.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát ẢNH: P.C

Phát biểu kết luận, đại tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị công tác bầu cử nghiêm túc, chặt chẽ, cơ bản đảm bảo tiến độ theo quy định.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; rà soát, cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm 100% công dân đủ điều kiện được thực hiện quyền bầu cử.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, với tinh thần thực hiện quyết liệt, khẩn trương nhưng phải đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Việc tổ chức hội nghị hiệp thương phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhất là hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri, kê khai và tiếp nhận hồ sơ. Cần tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử; kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo quy định, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.