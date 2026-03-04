Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác chính trị tư tưởng là gốc của thắng lợi

Chiều 4.3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong buổi làm việc chiều 4.3 ẢNH: TTXVN

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương cho biết đã khẩn trương, tích cực thực hiện Đề án "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng" và đã báo cáo, được thông qua tại phiên họp Bộ Chính trị khóa XIII ngày 28.11.2025; theo đó, Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ 2 Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thống nhất quan điểm nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới.

Công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường

Tổng Bí thư nhấn mạnh, về quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo; phải thiết kế được cơ chế liên thông; kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác đánh giá cán bộ và phải được rà soát xem xét hàng ngày, định kỳ.

Đặc biệt là phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, về tính quy phạm và thực thi cần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài. Các quy định cụ thể hóa được trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu, quy định rõ những việc bắt buộc phải làm, chế độ thực hiện và có cơ chế phối hợp; dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, khắc phục được tình trạng nói không đi đôi với làm.

Mỗi nội dung phải có thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung. Các cơ chế và quy trình mới cần được bổ sung, đáp ứng được tiêu chí rõ quy trình, rõ sản phẩm. Cần nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo. Quy trình xử lý điểm nóng, phải xây dựng quy trình nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông đảm bảo không để bị động và không để khoảng trống về thông tin.

Chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục

Tổng Bí thư đề nghị, phải đổi mới về phương thức học tập và chuyển đổi số. Về đổi mới học tập nghị quyết phải chuyển trọng tâm từ tổ chức học tập sang chuyển hóa thành hành động. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt, phải chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt. Về chiến lược tư tưởng trong bối cảnh số, phải khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số; phải trọng tâm chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng dẫn dắt tư tưởng; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục, làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số, đồng thời phải chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng ta là Đảng cầm quyền, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chất lượng cầm quyền của Đảng. Công tác chính trị tư tưởng là gốc của thắng lợi. Quy định lần này phải giữ vững gốc đó, đồng thời mở không gian để Đảng ta tiếp tục đổi mới, phát triển và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tập trung tối đa nguồn lực, rà soát kỹ từng điều khoản, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất với hệ thống các quy định hiện hành. Với tinh thần trách nhiệm và đổi mới, việc hoàn thành tốt các quy định này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, trước hết là về mặt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng.



