Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tư vấn chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Sáng 29.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận T.Ư (30.10.1996 - 30.10.2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ.

Bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp của Hội đồng Lý luận T.Ư trong 30 năm qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận và tư vấn chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030, năm 2045 và những chặng đường tiếp theo. Hội đồng Lý luận T.Ư cần xác định rõ trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Yêu cầu cao nhất là góp phần nâng cao năng lực của Đảng trong nhận thức quy luật, lựa chọn đường hướng và lãnh đạo phát triển đất nước. Lý luận không chỉ giải thích thực tiễn mà còn phải giúp dự báo nguy cơ, mở ra những khả năng phát triển mới và chuẩn bị điều kiện thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng Lý luận T.Ư bám sát những chuyển động của đất nước và thế giới, lựa chọn vấn đề nghiên cứu từ yêu cầu lãnh đạo, phát triển. Từ những vướng mắc cụ thể, cần nhận diện vấn đề mang tính hệ thống, phân biệt nguyên nhân thuộc về nhận thức, thể chế hay tổ chức thực hiện để đề xuất giải pháp phù hợp. Đối với những vấn đề lớn, báo cáo tư vấn phải làm rõ các phương án, tác động và rủi ro, nhất là hệ quả lâu dài.

Tập trung những vấn đề lý luận mới, cấp bách

Về nhiệm vụ nghiên cứu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm sâu sắc mối quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận T.Ư ẢNH: TTXVN

Trước những biến đổi công nghệ, Hội đồng Lý luận T.Ư cần nghiên cứu quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất mới chất lượng cao, cơ chế phát huy kinh tế tư nhân; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực nội tại của phát triển. Phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, gắn tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới phương pháp nghiên cứu, phát huy dân chủ, bản lĩnh khoa học và giữ nghiêm liêm chính học thuật. Hoạt động nghiên cứu phải khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng ý kiến khác biệt có căn cứ, khắc phục tình trạng né tránh vấn đề khó hoặc lựa chọn tư liệu một chiều.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần gắn với phát triển lý luận, giải đáp những băn khoăn chính đáng từ thực tiễn và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái bằng luận cứ khoa học, sự thật lịch sử và thành tựu thực tiễn.

Để đáp ứng nhiệm vụ lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Hội đồng Lý luận T.Ư cần chú trọng chuyên gia đầu ngành và đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để người tài chuyên tâm nghiên cứu, đồng thời đánh giá, đãi ngộ theo giá trị khoa học và đóng góp thực chất. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan cần phối hợp đặt hàng, cung cấp tư liệu, sử dụng và phản hồi kết quả nghiên cứu, bảo đảm điều kiện cho các công trình nền tảng, dài hạn.