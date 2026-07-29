Đổi mới tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển về đất đai

Một nội dung quan trọng là cho ý kiến về định hướng chính sách dự án luật Đất đai (sửa đổi). Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Đất đai thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển về đất đai".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc sửa đổi luật Đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý. Đồng thời, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục về đất đai. Việc sửa đổi luật Đất đai phải tạo điều kiện cho thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển một cách lành mạnh, ổn định và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi luật Đất đai năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ về sự cần thiết, căn cứ đề xuất các trường hợp thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với các dự án đầu tư kinh doanh mới được bổ sung; tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng quy định rõ ràng về tiêu chí dự án thuộc phạm vi thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời, cần có báo cáo đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định tại Nghị quyết 254/2025/QH15 để làm rõ cơ sở luật hóa các cơ chế thí điểm có thời hạn thành các cơ chế chính thức, áp dụng chung trên phạm vi cả nước.

Cạnh đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị rà soát kỹ lưỡng các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư bảo đảm thật sự cần thiết, cấp bách, vì lợi ích chung do chính sách này có tác động lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, dư luận xã hội. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung một số yêu cầu đối với trường hợp này như: phải phê duyệt phương án sơ bộ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; có phương án tạm cư; có cam kết về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi thu hồi đất…

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Phát triển đô thị. Theo dự án luật, TP.HCM, thành phố khác được công nhận là đô thị đặc biệt được áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại luật này. Đáng chú ý, dự án luật dành riêng điều 36 quy định về thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực. Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành luật song cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu làm rõ trọng tâm của luật là cơ chế cho TP.HCM và các đô thị đặc biệt. Dự kiến, dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ theo trình tự rút gọn.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) với nhiều quy định nhằm ngăn chặn tình trạng "cò mồi", trục lợi từ đấu giá, trúng đấu giá nhưng bỏ cọc. Cạnh đó, dự án luật bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân. Theo đó, tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở từ 20 - 50%. Luật hiện hành quy định mức tiền cọc là từ 5 - 20%. Dự án luật này dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10.2026).