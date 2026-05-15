Chính trị

Quán triệt yếu tố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong các dự án luật

TTXVN
15/05/2026 08:44 GMT+7

Chiều 14.5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nửa đầu năm 2026. Cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: một số hoạt động đối ngoại còn hình thức, chưa hiệu quả thực chất; cơ chế trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chưa thật sự chặt chẽ...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp. Theo đó, Ủy ban cần có kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quán triệt sâu sắc yếu tố quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong các dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 - 2027 các dự án: luật An ninh dữ liệu, luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi)… Tổ chức giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu chiến lược; tập trung tham mưu các hoạt động đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thực chất, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.


Nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo hợp nhất Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội; đồng thời nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội.

Công bố 12 nhân sự Ban Thường trực, 8 phó chủ tịch không chuyên trách MTTQ Việt Nam

