Sáng 13.5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chỉ đạo hợp nhất 2 ban chỉ đạo thành một, đề xuất để Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt danh sách thành viên; sửa đổi, thay thế các nghị quyết có liên quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm, muộn; cương quyết thực hiện chủ trương "ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu thì phải đứng sang một bên".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp sáng 13.5 ẢNH: TTXVN

Về lan tỏa kết quả thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban KH-CN và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ KH-CN, Bộ Công an để triển khai. Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn 2026 - 2027, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, AI cần được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của Quốc hội, gồm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện và các lĩnh vực liên quan.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước, kết nối Quốc hội với các nghị viện trên thế giới và cộng đồng AI tại VN. Tới đây sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, Văn phòng Quốc hội tham mưu Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ chuyển đổi số, gắn với đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng công việc, cải cách hành chính và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, dữ liệu phải coi là tài sản chiến lược của Quốc hội, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội và kế hoạch số hóa kho dữ liệu lưu trữ của Quốc hội; phải bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hạ tầng kết nối dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương triển khai mạng mật và hệ thống điều hành tác nghiệp mật dùng chung trong khối các cơ quan của Quốc hội, hoàn thành trong quý 2/2026. Cùng đó, cần phát triển nguồn nhân lực số, văn hóa số và cơ chế thu hút chuyên gia; hoàn thiện quy chế, quy trình, cơ chế phối hợp và bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số. Đối với các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trách nhiệm tham gia trong quá trình thử nghiệm, đánh giá các hệ thống thông tin, ứng dụng số.