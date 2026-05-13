Công bố 12 nhân sự Ban Thường trực, 8 phó chủ tịch không chuyên trách MTTQ Việt Nam

Theo thông cáo báo chí của đại hội cho biết, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã hiệp thương dân chủ, cử 70 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng; trong đó có hiệp thương dân chủ, cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TUẤN MINH

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ, cử 12 nhân sự Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Danh sách 8 phó chủ tịch không chuyên trách

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ, cử 8 nhân sự Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm:

Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, tái cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, tái cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tái cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, tái cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Đỗ Hồng Quân, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tái cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.



