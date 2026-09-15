Đội mưa cổ vũ, kiều bào Nhật Bản tin U.23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

Gia đình anh Vũ Chí Hoàn giống như nhiều CĐV khác tin U.23 Việt Nam sẽ ít nhất vào đến tứ kết ảnh: Độc Lập

Kiều bào đội mưa cổ vũ U.23

Ngày 15.9, trận đấu ra quân ASIAD 2026 giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Kuwait diễn ra lúc 19 giờ (giờ địa phương, tức 17 giờ Việt Nam) nhưng từ rất sớm đã có hàng trăm CĐV là kiều bào, du học sinh, người lao động tại Nhật Bản có mặt trên sân Nagoya City Minato Soccer Field.

Anh Vũ Chí Hoàn (37 tuổi) đi cùng gia đình cho biết: "Tôi đến sân bóng này cùng gia đình, gồm vợ và 3 cô công chúa. Gia đình tôi sống ở cách đây khoảng 10 km thôi. Tôi đã ở Nhật Bản gần 10 năm rồi.

Thời gian qua nghe tin qua bạn bè rằng đội tuyển U.23 Việt Nam có tham dự ASIAD 2026 và sẽ thi đấu ở Nagoya nên tôi rất vui, bèn cùng trao đổi với cả nhà lập tức đặt vé trên mạng để đến xem và cổ vũ cho đội".

Rất đông phụ nữ và trẻ em đến cổ vũ cho U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

Cùng gặp gỡ nhóm phóng viên Báo Thanh Niên ở trước cổng vào sân vận động còn có khoảng gần 20 người khác đều là kiều bào đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản.

Khá thú vị là có rất đông gia đình gồm 2-3 thế hệ cùng đến sân Nagoya City Minato Soccer Field để cổ vũ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dù hôm nay là ngày trong tuần.

Bước vào trong, số lượng CĐV càng đông trong đó có rất nhiều em nhỏ được bố mẹ, và cô dì chú bác dẫn đến sân để "cổ vũ cho Việt Nam". Có khá nhiều em hỏi về chú Đình Bắc vì sao không có mặt và mong chú Lý Đức, Quốc Việt… sẽ tỏa sáng.

Cha và con cùng chung một màu cờ cổ vũ U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

Tất cả đều rất vui khi được cổ vũ cho U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

Thời tiết như muốn thử thách lòng người trong trận ra quân của U.23 Việt Nam. Nửa tiếng trước giờ bóng lăn mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt trên sân Nagoya City Minato Soccer Field nhưng tuyệt nhiên không ai đi về.

Ngược lại khi bóng lăn đến giữa hiệp 1, ngày càng có nhiều CĐV Việt Nam mặc áo mưa hoặc cầm ô tiến vào làm chật cứng khán đài A, với tổng số lượng lên đến hàng trăm người.

Thậm chí, nhiều CĐV đứng trên cả lối đi, khu vực lan can để xem rõ hơn các cầu thủ U.23 Việt Nam thi đấu. Tất cả đồng lòng tự tin liên tục hô vang "Việt Nam vô địch!" giúp trận đấu càng trở nên sôi động.

Anh Hoàn rất vui khi đã tìm được một chỗ nằm trong mái che để 3 cô công chúa nhỏ tránh cảnh phải dầm mưa. Nhìn gia đình nhỏ ai cũng rất háo hức ở lần đầu tiên cổ vũ cho U.23 Việt Nam ngay tại đất Nhật.

Anh cho biết: "Do vẫn còn vướng công việc làm nên chúng tôi không thể xem hết cả 3 trận vòng bảng được. Mặc dù vậy, tôi đã mua vé để cổ vũ cho U.23 Việt Nam ở trận đầu tiên gặp U.23 Kuwait và trận cuối vòng bảng gặp U.23 Uzbekistan.

Tôi mong muốn đội mình sẽ lọt vào tứ kết còn nếu thắng được ở tứ kết ASIAD 2026 thì tốt quá. Nếu được như thế, tôi sẽ hẹn gia đình và bạn bè mua vé tiếp để tiếp tục cổ vũ cho U.23 Việt Nam tiến sâu hơn".

Có rất đông CĐV đến từ 4-5 tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn ảnh: Độc Lập