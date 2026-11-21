N GỚT MƯA LÀ… DỌN DẸP

Mưa vừa ngớt, trên những con đường đầy bùn đất ở ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau, tiếng máy xịt áp lực cao lại vang lên. Người cầm vòi phun nước đánh bật lớp rong rêu bám trên mặt đường bê tông, người theo sau cầm chổi quét sạch bùn đất. Công việc ấy đã trở thành thói quen của một nhóm nông dân nơi đây suốt nhiều năm qua.

Người dân ấp Thành Vọng xịt rửa rong rêu, phát quang cây cỏ ven đường, giúp bà con đi lại an toàn Ảnh: Gia Bách

Ông Nguyễn Công Danh, thành viên của nhóm, kể hơn 10 năm trước, khi những tuyến đường bê tông nông thôn vừa hoàn thành, bà con ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì một nỗi lo xuất hiện: chỉ sau vài ba trận mưa, lớp rong rêu bám sâu dưới nền xi măng lại trồi lên, trơn trượt. Người bán hàng rong, người đi chợ, các em nhỏ chạy xe đạp đi học... chỉ sơ sẩy một chút là ngã nhào xuống đường. Có người bị thương, xe hư hỏng, còn học sinh thì sách vở ướt hết.

Chứng kiến cảnh ấy nhiều lần, ông Danh cùng ông Dương Văn Thuận và một số người hàng xóm bàn nhau tìm cách làm sạch đường. Mỗi người góp một ít tiền, người vài trăm ngàn đồng, người bạc triệu để mua máy xịt rửa công suất lớn và dây dẫn nước. Có máy móc, nhóm bắt tay vào việc. Tuy nhiên, rong rêu bám lâu ngày trên mặt bê tông rất khó làm sạch. Qua nhiều lần thử nghiệm, họ nhận ra thời điểm thích hợp nhất để rửa đường là ngay sau cơn mưa, khi rong rêu ngấm nước, mềm ra và dễ bong tróc. "Chờ nắng lên mới xịt thì vừa tốn nước, vừa khó làm sạch. Vì vậy, cứ mưa vừa ngớt là anh em tranh thủ mang máy ra làm", ông Danh chia sẻ.

Những chiếc máy xịt rửa được người dân tự nguyện góp tiền mua để làm sạch đường Ảnh: Gia Bách

Từ đó, hễ thấy trời chuyển mây đen, cả nhóm lại chuẩn bị máy móc, dây dẫn. Mưa vừa tạnh, họ chia nhau người xịt rửa, người quét dọn. Nước bẩn văng tung tóe, quần áo ướt sũng nhưng chẳng ai nề hà.

Đ ƯỜNG SẠCH, ĐI LẠI AN TOÀN LÀ VUI

Theo ông Danh, việc làm tự nguyện ấy ban đầu không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng tình. Có người đi ngang buông lời chê bai, cho rằng họ "rảnh rỗi ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ". Có người còn bấm còi xe inh ỏi, nói "mấy ông thích chơi ngông, làm chuyện tào lao để lấy tiếng".

Nhưng những lời nói ấy không khiến nhóm nản lòng. Với họ, chỉ cần đường sạch hơn, người dân đi lại an toàn là đủ. Cứ thế, qua nhiều mùa mưa, những chiếc máy xịt vẫn được mang ra đường. Không có lịch cố định, nơi nào rong rêu bám nhiều, gây trơn trượt, nhóm lại tìm đến làm sạch.

Mưa vừa ngớt, nhóm nông dân lại mang máy ra làm sạch đường Ảnh: Gia Bách

Bà Phạm Hồng Ngoan, một người dân địa phương, cho biết việc làm của nhóm đã giúp bà con đi lại an toàn hơn. Thấy các ông nhiệt tình, người dân cũng góp sức, người cho mượn điện, người phụ kéo ống nước, người mang nước giải khát ra mời. "Họ làm không kể ngày giờ, cứ chỗ nào có rong rêu là có mặt. Bà con ai cũng quý. Người có điều kiện thì mời cà phê, trà đường; không có thì ly trà đá, chai nước lạnh. Đó là tình cảm dành cho những người làm việc tốt", bà Ngoan chia sẻ.

Dần dần, khi thấy những đoạn đường trơn trượt được làm sạch, nhiều người dân ủng hộ và tình nguyện tham gia hỗ trợ. Những lời chê bai ban đầu đã nhường chỗ cho sự đồng tình. Và cứ thế, khi mưa vừa dứt, trên những tuyến đường bê tông ở ấp Thành Vọng, tiếng máy xịt lại vang lên. Những người nông dân vẫn vui vẻ làm công việc quen thuộc, bởi với họ, giữ cho con đường quê bớt trơn trượt cũng là cách góp phần bảo vệ sự an toàn của bà con xóm giềng.