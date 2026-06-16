Đối ngoại Quốc hội phải góp phần kiến tạo vị thế đất nước

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp chủ động, có trách nhiệm của 3 cơ quan, bảo đảm các hoạt động đối ngoại của QH được triển khai liên tục, thông suốt, hiệu quả. "Với chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại QH phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại QH không chỉ phản ánh vị thế của đất nước, mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại QH nhiệm kỳ khóa XVI", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Nêu rõ phương châm: "Ba cơ quan, một mục tiêu: tham mưu và phục vụ tốt nhất hoạt động đối ngoại của lãnh đạo QH", Chủ tịch QH yêu cầu công tác phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu nghiên cứu, dự báo và tham mưu chủ trương, thay vì chỉ xử lý công việc khi phát sinh. Quán triệt tinh thần đó, Chủ tịch QH đề nghị hoạt động đối ngoại QH phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch QH yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "đối ngoại phục vụ quan hệ" sang "đối ngoại kiến tạo phát triển"; phát huy tinh thần "tự chủ chiến lược" và "tự cường" trong ngoại giao nghị viện. QH cần chủ động thúc đẩy hợp tác lập pháp, trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tranh thủ tri thức, KH-CN và các điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước. "Cần gắn kết chặt chẽ các diễn đàn nghị viện với mục tiêu thu hút nguồn lực, công nghệ lõi, công nghệ cao, mở rộng thị trường cho đất nước, tăng cường năng lực nội sinh. Mỗi hoạt động đối ngoại phải thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước", Chủ tịch QH lưu ý.

Nhấn mạnh phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, Chủ tịch QH chỉ rõ, mỗi hoạt động đối ngoại cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ mục tiêu và kết quả đầu ra, đồng thời được đánh giá nghiêm túc sau khi hoàn thành. Thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở các chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay các thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa các kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực, những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch QH đề nghị nâng cao vị thế, tiếng nói của QH VN tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế. QH cần tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện đa phương; từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù hợp với lợi ích và năng lực của QH. Đây vừa là yêu cầu từ vị thế ngày càng cao của đất nước, vừa là trách nhiệm của QH VN đối với cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch QH yêu cầu nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng cơ chế phối hợp thông suốt, hiệu quả theo nguyên tắc "rõ đầu mối, rõ trách nhiệm nhưng không chia cắt trách nhiệm". Các cơ quan bám sát Quy định số 392-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Nhân dịp này, 3 cơ quan đã ký Quy chế phối hợp trong tổ chức các hoạt động đối ngoại của chủ tịch/nguyên chủ tịch QH, phó chủ tịch/nguyên phó chủ tịch QH.