Đổi ngoại tệ ở đâu để không bị phạt 100 triệu đồng?
Video Thời sự

Thanh Nguyên - Phương Thúy
31/12/2025 19:13 GMT+7

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với cá nhân, không thông qua tổ chức được phép thu đổi ngoại tệ, có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền vi phạm.

Quy định này áp dụng kể cả trong trường hợp không kinh doanh, không thu lợi, mà chỉ đơn giản là đổi tiền cho người quen, người thân.

Mục tiêu của quy định là siết chặt quản lý thị trường ngoại hối, hạn chế tình trạng mua bán tự phát, gây rủi ro cho người dân và ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền tệ.

Theo các chuyên gia, dù mục đích là giúp nhau, việc mua bán ngoại tệ ngoài các điểm được cấp phép vẫn tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ nên thực hiện tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các điểm thu đổi hợp pháp để đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử phạt.

Các điểm thu đổi hợp pháp thường có biển hiệu rõ ràng ghi "Được phép thu đổi ngoại tệ", niêm yết công khai tỉ giá và thông tin đơn vị quản lý. Khi giao dịch, người dân sẽ được cấp chứng từ, hóa đơn đầy đủ, giúp đảm bảo quyền lợi nếu phát sinh tranh chấp.

Việc đổi tiền tại các điểm được cấp phép không chỉ an toàn hơn, mà còn giúp người dân tránh những rủi ro pháp lý không đáng có từ các giao dịch tự phát, dù chỉ là đổi tiền cho người quen.

Một năm kinh tế 'vàng'

Một năm kinh tế 'vàng'

Năm 2025 sắp khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt của kinh tế Việt Nam. Từ thị trường chứng khoán tiến gần hơn tới nâng hạng, những công trình hạ tầng trọng điểm đồng loạt tăng tốc, đến những câu chuyện về thu nhập, thuế và chi tiêu của người dân. Đó là một năm của cơ hội và của những thử thách đang định hình nhịp đập nền kinh tế.

