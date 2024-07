Đội nữ Canada bị trừ 6 điểm vì HLV quay lén, vẫn rộng cửa vào tứ kết

Đội tuyển nữ Canada bước vào lượt đấu thứ hai gặp chủ nhà Pháp trong khuôn khổ môn bóng đá nữ Olympic Paris với áp lực nặng nề. Đại diện Bắc Mỹ bị trừ 6 điểm và mất HLV trưởng do bê bối quay lén đối thủ New Zealand, nên trước lượt đấu thứ hai, điểm số của Canada là -3. Muốn đi tiếp, Canada phải thắng cả 2 trận còn lại, đồng thời mong đối thủ cạnh tranh sảy chân.

Bị dồn vào thế khó, đương kim vô địch Canada đã chứng tỏ bản lĩnh. Bị thủng lưới trước trong hiệp 1 sau bàn thắng của Marie Antoinette Katoto, Canada vẫn ngược dòng thành công trong hiệp 2, nhờ các pha lập công của Jessie Fleming và Vanessa Gilles. Trong đó, bàn thắng của Gilles được ghi ở phút 90+12, cho thấy Canada đã nỗ lực đến những giây cuối cùng.

Đội tuyển nữ Canada (áo đỏ) bản lĩnh hạ gục chủ nhà Pháp AFP

Nếu hòa Pháp, Canada chắc chắn bị loại, không có cơ hội đi tiếp dù là với ngôi nhì bảng, hay vị trí thứ ba xuất sắc nhất. Tuy nhiên, nhờ thắng chủ nhà, Canada lại rộng cửa đi tiếp.

Sau 2 lượt trận, Colombia và Pháp cùng có 3 điểm, còn Canada và New Zealand có 0 điểm. Trong trường hợp Canada thắng Colombia ở lượt cuối và Pháp không thua New Zealand, đại diện Bắc Mỹ chắc chắn có mặt ở vòng tứ kết. Khả năng Pháp thắng New Zealand tương đối cao, khi chủ nhà Olympic là ứng viên vô địch, còn New Zealand đã thua cả hai trận, gần như không còn cơ hội. Do đó, quyền tự quyết nằm trong tay Canada. Nhiệm vụ thắng Colombia nằm trong tầm tay Fleming cùng đồng đội, với những gì đã thể hiện trước Pháp.

Nếu thắng Colombia, Canada sẽ vào tứ kết với đồng thời hai kỷ lục. Đội bóng Bắc Mỹ là đại diện đầu tiên trong lịch sử bị trừ 6 điểm nhưng vẫn vượt qua vòng bảng, đồng thời thắng cả 3 trận nhưng vẫn chỉ đứng nhì bảng.

Bê bối quay lén đã lấy đi của Canada nhiều thứ, ngoại trừ cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch!