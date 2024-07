Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic: Chủ nhà Pháp và đương kim vô địch cùng ra quân

Guồng quay bóng đá nữ Olympic sẽ khởi tranh từ tối nay (25.7), với các trận đấu hấp dẫn có sự hiện diện của chủ nhà Pháp cùng đương kim vô địch Canada. Ở sân chơi được đánh giá là còn hấp dẫn hơn World Cup do số đội tham dự ít hơn (đồng nghĩa chất lượng các đội tuyển cao hơn), mọi trận đấu đều cân bằng và khó lường.

Đội tuyển nữ Canada sẽ có trận ra quân gặp New Zealand lúc 22 giờ ngày 25.7. Canada đang là đương kim vô địch Olympic, khi tròn 3 năm trước, đội bóng này đã đánh bại Thụy Điển trên chấm luân lưu ở trận chung kết Olympic Tokyo để đoạt HCV. Trong khi đó, New Zealand còn... không giành quyền đến vòng chung kết Olympic.

Đương kim vô địch nữ Canada ra quân vào tối nay AFP

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Canada chắc chắn đánh bại New Zealand. Bởi đại diện Bắc Mỹ chưa thể tiến bộ sau tấm HCV giành được tại Tokyo, khi ở World Cup 2023, Canada đã bị loại ở vòng bảng theo cách... thất vọng nhất có thể. Khác với Mỹ hay Thụy Điển, Canada chưa thể xác lập vị thế thống trị ở sân chơi bóng đá nữ, mà thành công của đội bóng này tại Olympic cách đây 3 năm đến từ phong độ nhất thời, hơn là đẳng cấp thực sự.

Còn với New Zealand, dù chung số phận bị loại ở vòng bảng World Cup 2023, nhưng việc đăng cai World Cup cho thấy tham vọng thúc đẩy bóng đá nữ ở đất nước nằm tại châu Đại Dương. New Zealand có lối chơi "thuần" hơn Canada, chủ yếu tạt cánh đánh đầu, tận dụng sức mạnh và thể lực để tạo khác biệt. Đội bóng này vẫn thiếu kinh nghiệm và sự tinh quái, dù vậy, với kinh nghiệm tích lũy ở World Cup, New Zealand không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Cùng nằm ở bảng A với chủ nhà Pháp, cả Canada và New Zealand có lẽ đều hiểu rằng bất kỳ đội nào sảy chân trong cuộc đấu nội bộ này đều không dễ cạnh tranh vé đi tiếp, dù ngoài hai suất nhất nhì, vẫn còn vé cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đội tuyển nữ Canada đủ sức thắng New Zealand, nhưng đó sẽ không phải thắng lợi dễ dàng.

Đội tuyển nữ Pháp quyết đoạt HCV AFP

Ở trận còn lại diễn ra lúc 2 giờ ngày 26.7, đội tuyển nữ Pháp nhiều khả năng thắng đậm Colombia. Thầy trò HLV Herve Renard khao khát làm nên chuyện ở kỳ Olympic tổ chức trên sân nhà, bởi trong nhiều năm qua, Pháp thường gây thất vọng ở các giải lớn dù luôn được đánh giá là ứng viên vô địch. Gần nhất là ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Pháp đã bị Úc loại ở tứ kết sau khi thua 6-7 trên chấm luân lưu (hòa 0-0 trong 120 phút). Hay tại Olympic Tokyo cách đây 3 năm, Pháp còn không giành quyền tham dự.

Dưới bàn tay huấn luyện của Renard, đội tuyển nữ Pháp đã chơi kỷ luật và chặt chẽ hơn, nhưng vẫn thiếu sự chặt chẽ để "kết liễu" đối thủ. Đây là điểm yếu cần cải thiện, nếu Pháp muốn giữ HCV ở lại quê hương.