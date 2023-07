Đội nữ Việt Nam tập trên mặt sân cực đẹp, chốt chiến thuật đấu Bồ Đào Nha

16 giờ chiều 26.7 tức 11 giờ theo giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chiến thuật trên sân Porritt (TP.Hamilton, New Zealand) để chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Đây là màn "tổng duyệt" của thầy trò ông Mai Đức Chung trước trận đấu thứ hai ở World Cup 2023, cũng là buổi tập đầu tiên của toàn đội ở TP.Hamilton, nơi sẽ tổ chức cuộc so tài.

Ở buổi tập kéo dài khoảng 1 tiếng, HLV Mai Đức Chung chủ yếu cho các cầu thủ thả lỏng, làm nóng cơ bắp. Ban huấn luyện giảm khối lượng tập luyện, tập trung vào các bài tập chiến thuật sau khi đã nghiên cứu kỹ càng điểm mạnh, yếu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Mặt sân cực đẹp khiến buổi tập diễn ra với chất lượng cao.

Sân tập Porritt của đội tuyển nữ Việt Nam có đầy đủ tiện nghi, với điều kiện gần giống sân thi đấu chính thức Waikato HẠNH AN

Ban huấn luyện chuẩn bị sẵn đồ uống cho các cầu thủ HẠNH AN

Toàn đội khởi động kỹ càng trước khi bước vào buổi tập HẠNH AN

Ban huấn luyện dặn dò cầu thủ trước buổi tập HẠNH AN

Các bài phản công và chống phản công được cầu thủ "thuộc lòng" trong những ngày qua, khi đây là vũ khí để đội tuyển nữ Việt Nam ngăn cản sức mạnh của Bồ Đào Nha. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam còn tập phòng ngự ở các tình huống cố định, tập chống các pha tấn công bóng hai - nơi toàn đội đã lộ nhiều khiếm khuyết trong cuộc so tài với đội tuyển nữ Mỹ.

Kết thúc buổi tập, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi, sau đó đến sân Waikato để làm quen với mặt sân, điều kiện thi đấu cũng như quen với không gian sân bãi. So với trận gặp Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam đang quen dần với nhịp độ và cường độ thi đấu ở sân chơi World Cup, nhờ vậy thích nghi tốt hơn với các thay đổi về giờ thi đấu cũng như điều kiện sinh hoạt tại đây.