Đổi sổ đỏ, đất vườn sử dụng lâu dài bỗng thành có thời hạn: Xử lý sao?

Năm 2004, vợ chồng tôi được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với tổng diện tích 1.000 m2. Trong đó có 300 m2 đất ở; 100 m2 đất vườn hợp pháp lâu dài; 400 m2 đất ao hợp pháp lâu dài; 200 m2 đất vườn có thời hạn đến tháng 10.2043.

Do sổ đỏ đứng tên hộ gia đình, trong khi các con nay đã trưởng thành, vợ chồng tôi muốn đổi sang sổ mới chỉ đứng tên hai người để thuận tiện thực hiện các thủ tục đất đai sau này. Vì các cháu hiện đi làm xa, không có ở địa phương.

Theo quy định hiện nay, đất nông nghiệp không mặc nhiên được sử dụng ổn định lâu dài như đất ở ẢNH: NGÂN NGA

Tuy nhiên, khi đến UBND xã, tôi được cung cấp tờ đơn mẫu "đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất". Tôi được hướng dẫn ghi nội dung đính chính đất vườn hợp pháp, thời hạn sử dụng lâu dài thành đất trồng cây lâu năm, thời hạn đến ngày 15.10.2043.

Đồng thời, phần đất ao hợp pháp, thời hạn sử dụng lâu dài được hướng dẫn đính chính thành đất nuôi trồng thủy sản, thời hạn đến ngày 15.10.2063.

Tôi băn khoăn là tại sao đất của tôi đang là đất "hợp pháp lâu dài" thì nay đổi sổ lại thành "có thời hạn sử dụng"? Vì sao lại cứ phải có thời hạn đến năm 2043 và 2063 mà không phải là thời hạn khác?

Bạn đọc Quốc Hùng

Luật sư tư vấn

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, cho biết căn cứ khoản 1 điều 259 luật Đất đai 2024, hộ gia đình sử dụng đất trước ngày 1.8.2024 được xác định là nhóm người sử dụng đất có chung quyền sử dụng đất.

Nếu các con cũng có quyền sử dụng đất chung, việc chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất sang cho cha mẹ phải có sự đồng ý của các con và thực hiện thủ tục chuyển quyền phù hợp của những người có quyền liên quan.

Trường hợp các con ở xa hoặc nước ngoài có thể ủy quyền cho người khác theo quy định mà không nhất thiết phải trực tiếp về địa phương.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với diện tích đất vườn và đất ao trước đây được ghi là "sử dụng lâu dài", cơ quan đăng ký đất đai có thể xác định lại loại đất thành đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản nếu phù hợp với nguồn gốc, hồ sơ pháp lý và hiện trạng sử dụng đất.

Theo luật sư Hậu, đất nông nghiệp không mặc nhiên được sử dụng ổn định lâu dài như đất ở. Vì vậy việc xác định thời hạn sử dụng cần căn cứ vào hồ sơ giao đất và quy định pháp luật tương ứng, không chỉ dựa vào cách ghi trên sổ đỏ cũ.

Tuy nhiên, các mốc thời hạn ngày 15.10.2043 và ngày 15.10.2063 cần được kiểm tra căn cứ cụ thể trong hồ sơ và quyết định giao đất. Không thể mặc nhiên xác định thời hạn sử dụng bằng cách cộng 50 năm từ ngày các văn bản luật Đất đai trong từng thời kỳ có hiệu lực hoặc từ một mốc hết hạn trước đó.

"Về quyền lợi của người dân, việc xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp không đồng nghĩa với việc gia đình bị thu hồi đất", luật sư Hậu nhấn mạnh.

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 172 luật Đất đai 2024, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi hết thời hạn sử dụng đất thuộc trường hợp luật định được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 50 năm mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Nếu muốn xây dựng nhà ở trên diện tích đất vườn, đất ao, gia đình phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan của địa phương.

Vì vậy, theo luật sư Hậu gia đình nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp hoặc trích lục hồ sơ cấp quyền sử dụng đất năm 2004, làm rõ căn cứ pháp lý của việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất và xác định thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Sau khi làm rõ những nội dung này, gia đình mới lập văn bản thỏa thuận, thực hiện thủ tục đăng ký biến động hoặc cấp đổi sổ đỏ theo quy định.