Sổ đỏ hộ gia đình ghi sai tên, cần làm thủ tục gì để sửa?

Năm 2004, vợ chồng tôi được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), ghi tên hộ ông A và bà B, với tổng diện tích 800 m². Tuy nhiên, sổ đỏ ghi sai tên chồng nên vợ chồng tôi làm đơn gửi UBND xã đề nghị đính chính cho chính xác.

Khi tiếp nhận, cán bộ xã giải thích do sổ đỏ cấp cho hộ gia đình nên phải có chữ ký của cả 3 người con mới được giải quyết. Trong khi đó, các con tôi đều đi làm xa, có người đang ở nước ngoài nên muốn có đầy đủ chữ ký gặp nhiều khó khăn.

Đính chính tên người chồng trên sổ đỏ không cần chữ ký của cả 3 người con nếu chỉ sửa sai thông tin nhân thân ẢNH: NGÂN NGA

Tôi thắc mắc, việc đính chính tên chồng trên sổ đỏ có bắt buộc phải có chữ ký của tất cả thành viên trong hộ gia đình hay không? Nếu các con không thể về địa phương ký tên thì vợ chồng tôi phải làm gì để được giải quyết?

Bạn đọc Thanh Hà

Luật sư tư vấn

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, cho biết điểm a khoản 1 điều 152 luật Đất đai 2024 quy định cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp nếu có sai sót thông tin của người được cấp so với thông tin tại thời điểm đính chính.

Điều 45 Nghị định 101 năm 2024 của Chính phủ cũng quy định về trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp, trong đó có trường hợp người sử dụng đất phát hiện thông tin trên giấy chứng nhận bị sai sót.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hồ sơ cơ bản gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 11/ĐK), bản gốc giấy chứng nhận đã cấp và giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân chính xác.

Theo luật sư Hậu, việc đính chính tên người chồng trên sổ đỏ không cần chữ ký của cả 3 người con nếu chỉ sửa sai thông tin nhân thân, không làm thay đổi quyền sử dụng đất của các thành viên.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc sửa sai thông tin với thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận hoặc thực hiện giao dịch về đất đai, vốn có thể cần sự tham gia, đồng thuận của những người có chung quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, trường hợp việc sửa đổi thông tin làm thay đổi chủ thể có quyền sử dụng đất hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các thành viên khác thì cần xem xét theo thủ tục tương ứng, không đơn thuần là đính chính thông tin nhân thân.

Cán bộ xã yêu cầu chữ ký của các con, phải làm sao?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết gia đình có thể nộp hồ sơ đề nghị đính chính lại tên tại cơ quan tiếp nhận có thẩm quyền ở UBND cấp xã nơi có đất.

Nếu cán bộ yêu cầu bổ sung chữ ký của 3 người con, người dân có thể đề nghị giải thích căn cứ pháp lý cụ thể, đồng thời làm rõ yêu cầu này xuất phát từ việc đính chính tên hay từ việc xác định quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình.

Trường hợp từ chối giải quyết, người dân có thể yêu cầu trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do để có cơ sở phản ánh hoặc khiếu nại theo quy định.

Đối với các thủ tục khác như chuyển nhượng quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình, thì cần có sự đồng thuận của những thành viên có chung quyền sử dụng đất. Trường hợp thành viên ở xa hoặc nước ngoài, họ có thể lập văn bản ủy quyền hợp pháp cho người khác tại địa phương thực hiện thủ tục theo quy định.