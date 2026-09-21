Đời sống ngoài màn ảnh của nhạc phim

Đ ẦU TƯ CÔNG PHU

Gần đây, ca khúc Hồn nhiên (nhạc phimLên hương) do Thảo Trang thể hiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chạm đến khán giả nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ xúc động. Thậm chí, không ít người khi nghe nhạc phẩm này mới bắt đầu biết đến và tìm hiểu về dự án do Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông làm đạo diễn. Bên cạnh đó, câu chuyện về độ lan tỏa của Sau lời khước từ (phim Mai), Nỗi buồn em đánh rơi (phim Nụ hôn bạc tỉ), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi)... cũng là minh chứng cho thấy những ca khúc nhạc phim vẫn có thể có đời sống riêng, sau khi tác phẩm điện ảnh rời rạp.

Phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi sử dụng 14 ca khúc, cho thấy mức độ đầu tư cho âm nhạc của đạo diễn Chung Chí Công và nhà sản xuất Ảnh: NSX

Khi sự cạnh tranh trong thị trường điện ảnh ngày càng lớn, nhiều nhà sản xuất không chỉ đầu tư cho nội dung, hình ảnh mà còn về âm nhạc. Điển hình như phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đã cất công thực hiện một MV cho ca khúc Kiếp duyên tình, với sự kết hợp giữa Bùi Lan Hương và Đăng Trần - một diễn viên của phim. Hay để thực hiện Cảm ơn người đã thức cùng tôi, đạo diễn Chung Chí Công cho biết đã làm việc với ê kíp để có 7 sáng tác mới (của Phạm Hải Âu), bám sát nội dung phim và bộc lộ được cảm xúc của nhân vật. Chưa kể, anh còn mở casting công khai nhằm tìm kiếm bản nhạc phù hợp, thu hút gần 200 sáng tác mới gửi về.

Thảo Trang gây chú ý với ca khúc Hồn nhiên, nhạc phim Lên hương Ảnh: NSX

Chia sẻ về hướng đi này, Chung Chí Công cho biết không riêng thị trường VN mà cả thị trường châu Á và thế giới, phần âm nhạc (bao gồm nhạc nền và ca khúc chủ đề) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông phim (điển hình nhất là ca khúc My heart will go on qua giọng hát của Celine Dion gắn liền với Titanic hay I don't want to miss a thing của ban nhạc Aerosmith thậm chí còn nổi tiếng hơn bản thân bộ phim Armageddon - NV). Có nhiều người biết đến ca khúc trước, sau đó mới tìm hiểu về bộ phim và khám phá những cảm xúc mới. Ngược lại, có những ca khúc đến khi ra rạp khán giả mới biết đến và tiếp nhận. Từ bản nhạc, họ sẽ liên tưởng đến câu chuyện khác gắn với bản thân. "Cả hai yếu tố này đều giúp bộ phim lan tỏa sâu hơn, rộng hơn mà bản thân người làm phim cũng không thể hình dung được. Ca khúc ngoài khơi gợi cảm xúc phải phục vụ cho việc kể chuyện và sự phát triển của nhân vật", nam đạo diễn bày tỏ.

Khi nói về sự đầu tư dành cho nhạc phim hiện nay, đạo diễn Chung Chí Công cho biết ngoài mức độ tài chính, nhiều dự án còn tập trung khai thác hướng đi mới là để diễn viên thể hiện ca khúc trong câu chuyện phim. "Để có thể quay được cảnh diễn viên hát, bắt buộc phải sáng tác ca khúc trước khi bấm máy. Thường thì chỉ một số ít dự án có thời gian tiền kỳ dài, người nhạc sĩ mới có thể sáng tác ca khúc đồng hành. Đây là hình thức đòi hỏi sự đầu tư về mặt thời gian, con người và ngân sách", anh chia sẻ.

Nhạc sĩ trẻ Ssay Huỳnh khi tham gia viết nhạc phim cho Ma xó nhìn nhận rằng làm nhạc phim không đơn giản là viết một ca khúc, mà còn là phụ trách "linh hồn âm thanh" của cả dự án thông qua scoring (nhạc nền), theme song, âm nhạc cho teaser, trailer… Âm nhạc vì thế cũng có ảnh hưởng nhất định đến cách bộ phim được truyền tải và xây dựng chiến lược truyền thông. "Đôi khi, một giai điệu rất đơn giản nhưng được đặt đúng chỗ một cách tinh tế lại có thể nói thay những điều nhân vật không thể nói thành lời, và chạm vào bên trong khán giả", nhạc sĩ trẻ cho hay.

S ỨC SỐNG NGOÀI MÀN ẢNH

Nhận định về việc nhiều nhà sản xuất đầu tư thực hiện các ca khúc nhạc phim thành một MV chỉn chu và xem như phương tiện phục vụ công tác truyền thông, nhạc sĩ Ssay Huỳnh cho rằng đây là cách làm tốt, vì một bài hát hay xứng đáng có thêm cơ hội đến với khán giả, kể cả những người chưa xem phim. "Một MV nhạc phim hay không chỉ khiến khán giả muốn nghe lại bài hát, mà còn có thể khiến họ muốn mua vé để biết câu chuyện phía sau", nhạc sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, một bản nhạc phim muốn nối dài sức sống ngoài màn ảnh rộng phải có sức chạm bằng giai điệu đủ hấp dẫn, nội dung giá trị tạo sự đồng cảm. Khi trong phim, bài hát kể câu chuyện của nhân vật còn khi bước ra khỏi màn ảnh, nó phải đủ gần gũi để người nghe có thể tìm thấy câu chuyện của riêng họ. Một bài hát thực sự sống lâu là khi bộ phim đã kết thúc, cảm xúc mang lại vẫn còn.

Bàn về câu chuyện này, đạo diễn Chung Chí Công cho rằng âm nhạc có "sức mạnh không biên giới". Do đó, việc thực hiện MV cho một ca khúc nhạc phim là sự đầu tư xứng đáng nhưng cũng là điều nhà sản xuất cần cân nhắc. "Đối với tôi, âm nhạc hay điện ảnh, ở góc độ nhà sản xuất tôi luôn muốn mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Thế nhưng đầu tư và truyền thông cho một sản phẩm phát sinh từ bộ phim còn tùy thuộc vào nguồn lực, ngân sách của nhà phát hành, nhà sản xuất", anh cho hay.

Ở một khía cạnh khác, đạo diễn Khương Ngọc nói nếu nhạc phim được đặt đúng vị trí, sẽ đưa tác phẩm và khán giả chuyển sang một bậc khác về cảm xúc. "Khi thị trường phát triển, biết đâu sẽ có những cặp nhạc sĩ - đạo diễn song hành cùng nhau", Khương Ngọc chia sẻ.