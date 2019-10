11 năm chống chọi ung thư máu bất chấp nguy hiểm để sinh con

Mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi chị Hồng có thai vào năm 2018. “Việc mang thai là ngoài ý muốn. Lúc đó tôi vui lắm. Anh Sơn, bố mẹ hai bên và các bác sĩ thì cùng mừng nhưng lo nhiều hơn. Nếu giữ con, tôi sẽ phải ngừng điều trị thuốc trong suốt quá trình mang thai. Điều này sẽ khiến bệnh tôi trở nên trầm trọng. Mọi người còn lo rằng tính mạng của hai mẹ con gặp nguy hiểm”, chị Hồng kể.

Sau quyết định giữ con, chị Hồng gần như ở hẳn trong Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Vì bỏ điều trị bằng thuốc nên chị Hồng phải áp dụng phương pháp gạn máu bạch cầu, tiểu cầu. “Quá nhiều lần gạn máu khiến ven của tôi vỡ nát. Cơ thể tôi bắt đầu suy nhược. Thế nhưng, mỗi lần nhìn ra đường thấy người nào mang thai là tôi lại có động lực để cố gắng. Các bác sĩ cũng trao đổi là đưa con ra sớm để tôi có thể dùng thuốc trở lại nhưng tôi lại muốn con ở trong bụng nhiều ngày nhất có thể.

Cứ 1 tuần 1 lần, các bác sĩ cho tôi đi khám rồi lại hội chẩn để kéo dài thời gian mang thai cho con đủ ngày, đủ tháng”, chị xúc động.

Được 38 tuần, ngày 14.7.2019, chị Hồng chuyển dạ. Ban đầu, các bác sĩ định để chị Hồng sinh tự nhiên nhưng sức khỏe chị quá yếu nên phải sinh mổ. “Lúc thấy con, tôi thật sự rất xúc động và cảm thấy mình quá may mắn. Chồng tôi cũng đã khóc”, chị nói. Bé gái như một món quà vô giá mà ông trời trao cho vợ chồng chị Hồng được đặt tên là Bảo An. Sau khi ra đời, Bảo An bị viêm phổi nên phải điều trị ở bệnh viện thêm 1 tháng. Hiện nay, chị Hồng và con gái đã về Nam Định để được chăm sóc tốt hơn. “Bảo An rất ngoan và phát triển tốt. Thật hạnh phúc khi có con”, chị Hồng chia sẻ. Câu chuyện đẹp hơn cổ tích của chị Hồng đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội