11 quán ăn Việt Nam chất lượng giữa lòng New York nước Mỹ

Dưới đây là 11 nhà hàng, quán ăn được trang HYPEBAE đánh giá cao về chất lượng. Banh Mi Saigon

Địa chỉ: 198 Grand St, New York, NY 10013.

Hoạt động được hơn hai thập kỷ, Banh Mi Saigon là một trong những địa điểm chuyên phục vụ những món ăn Việt Nam nổi tiếng tại New York. Ở đây, thực khách được phục vụ 4 món ăn chính bao gồm bánh mì , bún, gỏi cuốn và gỏi đu đủ. Trong đó, bánh mì thịt nướng được xem là món ăn tiêu biểu nhất, thường được gợi ý lựa chọn khi đến thưởng thực tại Banh Mi Saigon.

Hello Saigon

Địa chỉ: số 180 Bleecker St, New York, NY 10012.

Giá: 5 - 20 USD.

Gỏi cuốn tại Hello Saigon ẢNH: INSTAGRAM ANAFOODIELIFE

Hello Saigon có một thực đơn đa dạng với nhiều món ăn, thức uống Việt Nam khác nhau. Đến đây, bạn có thể thưởng thức trọn vẹn một bữa ăn hoàn chỉnh với salad, món canh, món mặn hay những các món đặc trưng như phở, bánh hỏi, bún, bánh mì... Trong đó, bánh xèo và gỏi cuốn là hai món được đánh giá cao nhất.

Hello Saigon có dịch vụ giao hàng tận nơi thông qua các ứng dụng giao hàng để phù hợp cho nhu cầu của khách hàng.

Madame Vo

Madame Vo có 2 trụ sở với quán ăn chuyên phục vụ các món ăn đặc sản tại 180 Bleecker St, New York, NY 10012 và quán ăn chuyên phục vụ đồ nướng tại 104 Second Avenue, New York, NY 10012.

Tô phở đầy chất lượng tại Madame Vo ẢNH: INSTAGRAM MADAMEVONYC

Được thành lập bởi một cặp vợ chồng Việt Nam vào năm 2017, Madame Vo mang đến những món ăn thuần túy hương vị Việt được chế biến từ những nguyên liệu tốt nhất.

Madame Vo phục vụ đa dạng các loại đồ ăn và đồ uống khác nhau. Ba món ăn được nhiều người gợi ý nhất khi đến đây là phở, bún bò huế và bánh xèo. Ngoài ra, Madame Vo cũng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi thông qua các ứng dụng giao hàng như Doordash, Grubhub, Foodboss,....

PhoBar

Địa chỉ: 43 Mott St, New York, NY 10013.

Một bữa ăn thịnh soạn tại PhoBar ẢNH: INSTARGRAM MOLLYTAVOLETTI

PhoBar là một trong những nhà hàng Việt Nam nổi tiếng tại New York . PhoBar có menu đa dạng với nhiều món ăn truyền thống Việt Nam được trình bày vô cùng đẹp mắt cùng các biến thể mới được đầu bếp sáng tạo lại, tạo nên vô số hương vị mới mẻ.

Ba món ăn nổi bật mà bạn có thể cân nhắc để thử khi đến PhoBar là sườn xào chua cay, bún bò huế và phở bò truyền thống.

Sai Gon Dep

Địa chỉ: 719 2nd Ave, New York, NY 10016.

Tô phở tại Sai Gon Dep ẢNH: INSTAGRAM NYCFOODSNOB

Sai Gon Dep là một trong những địa điểm ưa thích của những người đam mê ẩm thực Việt tại New York. Quán có phục vụ giao hàng tận nơi qua các ứng dụng giao hàng như Uber Eats, Postmates hay Seamless.

Sai Gon Dep có thực đơn đa dạng các món, được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của người dân bản địa. Các món ăn tiêu biểu có thể kể đến phở bò, salad cua đậu nành, bánh mì thịt gà hay gỏi cuốn.

Thái Sơn

Địa chỉ: 89 Baxter St, New York, NY 10013.

Bún chả giò tại Thái Sơn ẢNH: INSTAGRAM STUFFBENEATS

Thái Sơn là một nhà hàng nằm ở phố người Trung, phục vụ nhiều món ăn với cách chế biến khác nhau, từ xào, kho, các món hải sản hay tráng miệng. Mỗi món ăn tại nhà hàng này cũng có nhiều lựa chọn riêng biệt phù hợp với khẩu vị mỗi thực khách. Tuy nhiên, những món ăn nổi tiếng nhất phải kể đến cơm gà nướng, phở bò, súp gà hay gỏi cuốn.

V-Nam Cafe

Địa chỉ: 20 1st Ave, New York, NY 10003.

Giá: 5 - 11 USD/món.

Phở bò tại V-Nam Cafe ẢNH: INSTAGRAM VNAMCAFE

V-Nam Cafe là một nhà hàng được thành lập vào năm 2010 . Ở đây chuyên phục vụ các món khai vị, cơm, món nước và bánh mì được chế biến cầu kỳ dưới tay nghề của bếp trưởng Hoàng Liêng. V-Nam Cafe được đánh giá rất cao về chất lượng cũng như cung cách phục vụ. Một số món ăn được gợi ý khi đến đây có thể kể đến bánh mì thịt heo, bún chả giò và cơm cà ri.

Bricolage

Địa chỉ: 162 5th Ave, Brooklyn, NY 11217.

Giá: 5 - 20 USD.

Gỏi mực tại Bricolage ẢNH: INSTAGRAM BRICOLAGEBK

Bricolage là một nhà hàng có không gian xanh, thoáng đãng. Đây là một nhà hàng chuyên phục vụ những bữa ăn Việt Nam thịnh soạn. Những món ăn tại Bricolage được đánh giá là vô cùng cầu kỳ, chất lượng. Trong đó gỏi cuốn, gỏi đu đủ, gỏi hoàng cung hay gỏi chuối là những món ăn được thường được thực khách lựa chọn.

Little Saigon Pearl

Địa chỉ: phố 9 Bay 35th St, Brooklyn, NY 11214.

Phở bò tại Little Saigon Pearl ẢNH: INSTAGRAM NYCFOODBLOG

Little Saigon Pearl được thành lập bởi một gia đình Việt Nam , chuyên phục vụ những món ăn Việt Nam chính thống, đậm đà hương vị Việt. Little Saigon Pearl luôn phục vụ cho khách những món ăn đa dạng, tươi ngon, lành mành, giàu dinh dưỡng. Khi đến đây, bạn có thể lựa chọn thưởng thức một số món ăn đặc trưng như bánh cuốn, bún đậu mắm tôm hay tôm hoa tiên.

Pho Grand

Địa chỉ: 38-40 Bell Blvd Bayside, NY 1136138-40 Bell Blvd Bayside.

Giá: 4 - 15 USD.

Phở khô tại Pho Grand ẢNH: INSTARGRAM VIVIDEATSS

Pho Grand có một menu khổng lồ với nhiều món ăn Việt Nam khác nhau, giúp thực khách có nhiều lựa chọn thú vị cho bữa ăn của mình. Một số lựa chọn thú vị khi đến đây có thể kể đến chả giò, bánh mì thịt nướng hay chả bò viên.

District Saigon

Địa chỉ: 37-15 Broadway37-15 Broadway, Astoria, NY 11103.

Một bữa ăn thịnh soạn tại District Saigon ẢNH: INSTAGRAM DISTRICT SAIGON

District Saigon được dựng nên bởi anh Lâm (một đầu bếp có gốc Sài Gòn) vào năm 2016. Anh Lâm chia sẻ, những món ăn anh thực hiện đều được làm dựa trên công thức mà mẹ anh ghi chép lại trong sổ tay của bà. Đó là lí do vì sao District Saigon luôn phục vụ thực khách những bữa ăn mang theo hương vị những bữa ăn gia đình Việt Nam. District Saigon nổi tiếng với phở thịt nướng thảo mộc, bít tết hay cơm chiên sườn.