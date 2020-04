1.500 bát phở 'tiếp sức' cho y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Từ 31.3, cứ đều đặn 6 giờ sáng hàng ngày, anh Nguyễn Hải Anh, chủ hệ thống phở Hải trên phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), lại đánh xe chở từ 50 - 100 bát phở đến BV Bạch Mai tặng các y, bác sĩ.

Anh Nguyễn Hải Anh bày tỏ: “Khi đọc những thông tin chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội về sự vất vả của các y, bác sĩ tại BV Bạch Mai đang ngày đêm kiểm soát ổ dịch, tôi rất cảm phục. Là một người dân Hà Nội, tôi thấy mình cũng cần phải làm một điều gì đó góp sức cùng y, bác sĩ và cộng đồng chống dịch. Trong thời gian “ cách ly xã hội ”, quán của chúng tôi đóng cửa, chỉ bán online , nên tôi đã quyết định nấu phở để gửi tặng đến các y, bác sĩ tuyến đầu”.

Theo anh Nguyễn Hải Anh, những ngày qua, đã có nhiều người dân chung tay góp sức chống dịch Covid-19 bằng việc tặng quà cho người nghèo, tặng gạo cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn ; nhiều người còn ủng hộ khẩu trang, nước rửa tay, tiền hỗ trợ… cho cuộc chiến chống dịch.

“Tôi chọn tặng đồ ăn sáng cho y, bác sĩ tuyến đầu, bởi trong giai đoạn này, họ cần có sức khỏe để chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân. Hơn nữa, phở bò là món ăn sáng ưa thích và không thể thiếu của nhiều người Hà Nội”, anh Nguyễn Hải Anh chia sẻ.

Nhờ bạn bè giúp đỡ, anh Nguyễn Hải Anh đã kết nối được với BV Bạch Mai. Lãnh đạo BV rất hoan nghênh, nhưng đề nghị phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất may, theo anh Nguyễn Hải Anh, quán đã có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để có những bát phở nóng hổi đến tay các y, bác sĩ, gia đình anh Nguyễn Hải Anh đã chuẩn bị nguyên liệu từ đêm hôm trước. Bánh phở và thịt bò được đựng vào bát giấy sạch sẽ; nước phở, hành mùi đựng trong hộp riêng. Tất cả được đóng vào thùng xốp, đảm bảo còn nóng khi vận chuyển đến bệnh viện.

“Mỗi suất phở gồm bánh riêng, nước riêng, để các y, bác sĩ trực muộn cũng có thể đun nóng nước phở bằng lò vi sóng mà bánh phở không bị nát, không ảnh hưởng đến chất lượng phở”, anh Nguyễn Hải Anh cho hay.

Y, bác sĩ không cô đơn

Theo anh Nguyễn Hải Anh, khó khăn nhất là khâu vận chuyển phở đến bệnh viện, khi toàn bộ xe ra vào đều phải phun khử khuẩn . Do đó, giải pháp an toàn để phở đến tay y, bác sĩ là quán vận chuyển phở đến cổng BV. Nhân viên của BV sẽ cho xe được khử trùng chở đồ ăn vào bên trong.

“Có đến tuyến đầu mới hiểu và cảm thông sự vất vả của các y, bác sĩ trong suốt thời gian qua. Dịch bệnh đang vào giai đoạn khốc liệt, nhiều người sợ lây bệnh tránh xa BV Bạch Mai, kỳ thị cả y, bác sĩ đang chống dịch, nhưng họ sẽ không cô đơn khi có những người dân đồng hành. Mỗi suất phở tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm của người dân gửi gắm đến cách anh chị”, anh Nguyễn Hải Anh bày tỏ.

Sau “tiếp sức” thành công ở BV Bạch Mai, anh Nguyễn Hải Anh cho biết, nhiều bạn bè của anh đã đồng hành và cùng tham gia ủng hộ nên từ sáng 6.4, quán phở của anh tiếp tục “ship” đồ ăn sáng cho các y, bác sĩ ở BV Bệnh nhiệt đới T.Ư.

"Ngoài BV Bạch Mai, mỗi ngày chúng tôi sẽ tặng các y, bác sĩ tuyến đầu tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư 70 suất phở bò. Dự kiến, chương trình sẽ kéo dài trong thời gian “ cách ly xã hội ”, đến hết ngày 15.4, và sẽ còn tiếp tục nếu dịch bệnh kéo dài”, ông chủ hệ thống phở Hải cho biết.

Cảm động trước tình cảm của những người dân Hà Nội như anh Nguyễn Hải Anh, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư) chia sẻ: “Cả tháng nay, chúng tôi đã trực chiến ở BV và chưa được về nhà. Những ngày cách ly vẫn được ăn món ăn sáng quen thuộc, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

Bác sĩ Bình cũng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những tình cảm quý báu của những người dân đã đồng hành và ủng hộ các y, bác sĩ trong thời gian căng sức phòng, chống dịch Covid-19.