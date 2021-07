299 tình nguyện viên từ các tôn giáo vào bệnh viện dã chiến TP.HCM hỗ trợ F0

Sau buổi lễ, 299 tình nguyện viên đại diện cho các tôn giáo trong đợt 1 mang theo hành lý lên xe di chuyển đến các bệnh viện dã chiến. Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid -19, mỗi xe chỉ chở 30 người.

Tại buổi lễ, các tình nguyện viên được hướng dẫn, phát phương tiện phòng hộ, đồ dùng cá nhân. Tất cả đều mang một tâm thế sẵn sàng cống hiến và chia sẻ gánh nặng cho lực lượng y tế.

Sơ Nguyễn Thị Kim Loan cho biết muốn chung tay góp sức cùng an ủi với nỗi đau của bệnh nhân mắc Covid-19

Đại diện tình nguyện viên Dòng nữ Đa Minh Gò Vấp, Sơ Nguyễn Thị Kim Loan cho biết số lượng tình nguyện viên tham gia lễ xuất quân đợt 1 là 25 người. Trước khi lên đường, các tu sĩ đều hiểu biết và ý thức sự rủi ro cũng như những nguy hiểm có thể gặp phải tình hình dịch bệnh đang diễn ra.

“Chúng tôi muốn chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, muốn chung tay góp sức cùng an ủi nỗi đau đối với các bệnh nhân. Các chị em tu sĩ rất bình an, can đảm, hết lòng hết sức mình để phục vụ và chia sẻ tình thương đến với mọi người”, sơ nói.