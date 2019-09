3 chiến sĩ công an kịp hiến máu cực hiếm cứu người

Tối 4.9, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật thành công, kịp thời cứu bệnh nhân N.V.T (21 tuổi, ngụ H.Đam Rông) thoát khỏi nguy kịch. Đồng thời bệnh viện cũng gửi thư cảm ơn đến 3 chiến sỹ công an: Nguyễn Văn Thăng (32 tuổi, công tác tại Công an P.2, TP.Đà Lạt) và Trần Công Toản (35 tuổi), Lưu Văn Duy (21 tuổi, cùng công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng) vì hiến máu cứu người