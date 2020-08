4 tháng, TP.HCM chỉ có 14 người vi phạm giao thông nộp phạt trực tuyến

Từ 12.3.2020, TP.HCM cùng 4 tỉnh thành khác thí điểm thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến ngày 1.7, việc nộp phạt trực tuyến bắt đầu triển khai thực hiện trên cả nước.

Người dân tránh được phiền hà

Trung tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đánh giá, việc thực hiện dịch vụ công tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử nói chung và công tác xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng CSGT nói riêng.

Vì sao người dân TP.HCM chưa mặn mà nộp phạt trực tuyến? Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Người dân, doanh nghiệp, các tổ chức... có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet.

Cán bộ CSGT đội Bến Thành đang nhập dữ liệu xử phạt lên Cổng dịch vụ công quốc gia Ảnh: Vũ Phượng

Theo Phó trưởng phòng PC08, khi sử dụng dịch vụ người dân có nhiều thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được việc di chuyển đến nơi làm thủ tục xử phạt, những phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính từ cán bộ công quyền.

Ngoài ra, người dân còn biết được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Ngày gửi đề nghị giải quyết hồ sơ, cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... được hiển thị minh bạch rõ ràng.

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3). Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân đến ngồi chờ đóng phạt trực tiếp ở mỗi đội CSGT Ảnh: Vũ Phượng

Với cán bộ được phân công xử lý hồ sơ, ngoài trình độ về chuyên môn thì kiến thức về công nghệ thông tin cũng đã nâng cao hiệu quả quá trình xử lý quy trình hồ sơ điện tử so với giải quyết theo hình thức nộp phạt truyền thống.

"Nộp phạt trực tuyến mà vẫn phải gặp CSGT để lấy giấy tờ thì cũng vậy"

PV Thanh Niên có mặt tại tổ xử lý vi phạm của Đội CSGT Bến Thành , thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM). Theo quan sát, có gần 10 người cầm theo biên bản trên tay đang ngồi chờ CSGT gọi tên lấy quyết định xử phạt.

Đi cùng vợ và một khách Tây đến trụ sở đội CSGT, ông Cao Minh Tiến (cho thuê xe máy) cho hay, việc đi đóng phạt với ông dường như là chuyện “quen thuộc” vì cho khách thuê xe, có vấn đề phát sinh ông đều phải cùng khách đến gặp CSGT để đóng phạt.

Dù mất thời gian chờ đợi từ CSGT cho đến kho bạc, nhưng người dân vẫn chọn cách nộp phạt trực tiếp, phần vì không biết đến phạt trực tuyến, phần vì cảm thấy "có cũng như không" Ảnh: Vũ Phượng

Ông Tiến nói: “Chuyện bị phạt thì phải cầm biên bản đến gặp CSGT đóng phạt là truyền thống xưa nay. Mà gặp CSGT cũng chưa đóng được nữa, phải cầm quyết định qua kho bạc, sau đó vòng lại về mới nhận lại được giấy tờ rất tốn thời gian”.

PV đặt câu hỏi, vậy tại sao ông không chọn hình thức đóng phạt trực tuyến để tiết kiệm thời gian, ông Tiến ngạc nhiên: “Có được đóng phạt trực tuyến nữa hả? Nào giờ tôi chưa nghe thông tin này”.

Ông Nguyễn Thanh Tâm (tài xế Go-Viet) cũng than thở, mỗi lần đóng phạt là những lần “mệt mỏi” vì chờ đợi. Ông nói, đến CSGT thì phải nộp giấy chờ gọi tên, qua kho bạc tiếp tục đợi đến số thứ tự, quay trở về đội CSGT lại tiếp tục đợi.

“Mỗi lần đi đóng phạt là hết ít nhất nửa ngày không làm ăn gì được, tương đương với mất khoảng 400.000 đồng thu nhập. Nộp phạt trực tuyến tôi có nghe, nhưng nộp phạt trực tuyến mà vẫn phải đến trực tiếp gặp CSGT nhận lại giấy tờ thì cũng vậy, có khác gì mấy đâu”, ông Tâm phân trần.

Vì sao người dân không mặn mà?

Trung tá Quới cho biết, số liệu từ 12.3 đến hết ngày 27.7.2020, CSGT TP đã kiểm tra phát hiện xử lý 173.124 trường hợp vi phạm, đã phạt tiền 128.514 trường hợp. Vậy nhưng chỉ có 14 người trong số 173.124 trường hợp (khoảng 0,008%) nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phó trưởng Phòng PC08 cho hay, mặc dù các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến qua tờ rơi, các phương tiện thông tin đại chúng nhưng người dân chưa thực sự quan tâm. Mặt khác, thói quen dùng giấy tờ, trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân đặc biệt là khu vực nông thôn còn rất nhiều hạn chế do đó gây khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Mỗi tháng, CSGT lập biên bản phạt hàng chục ngàn trường hợp, nhưng hơn 4 tháng chỉ có 2 người đóng phạt trực tuyến Ảnh: Vũ Phượng

Theo trung tá Quới, do tâm lý lo ngại về mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến nên người dân vẫn lựa chọn cách truyền thống, đến trực tiếp cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục hành chính. Do vậy, số lượng người sử dụng dịch vụ vẫn chưa được cao.

"Hiện nay, Phòng CSGT phổ biến đến cán bộ chiến sĩ khi lập biên bản vi phạm, nói thêm với người dân về hình thức nộp phạt trực tuyến để đỡ mất thời gian đi sang kho bạc nộp phạt, từ đó xin số điện thoại người dân để Cổng dịch vụ công thông báo quy trình xử lý trường hợp của họ ở bước nào", trung tá Quới thông tin thêm.

Mặt khác, theo tìm hiểu của PV, khi nộp phạt trực tuyến, người dân có thể chọn luôn dịch vụ trả giấy tờ mà CSGT đang tạm giữ qua bưu điện. Tuy nhiên, với những lỗi bị CSGT giam xe, tước bằng người dân vẫn phải đến trực tiếp theo lịch hẹn để nhận lại xe, bằng lái sau khi nộp phạt trực tuyến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân không mấy mặn mà với nộp phạt trực tuyến.

Tính đến hết ngày 27.7.2020, CSGT TP.HCM đã nhập 13.480 biên bản, trong đó có 460 người vi phạm cung cấp số điện thoại để nhận thông báo nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nộp phạt trực tuyến thế nào? Người dân khi bị xử phạt vi phạm hành chính có thể sử dụng dịch vụ này bằng cách cung cấp số điện thoại di động cho cơ quan công an (để nhận tin nhắn khi có quyết định xử phạt) hoặc truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ http://dichvucong.gov.vn/p/dvc-trang-chu.html Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia người dân có thể tra cứu quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình, mức phạt tiền và tiến hành việc nộp tiền phạt trực tuyến, đăng ký dịch vụ chuyển giấy tờ bị cơ quan công an tạm giữ tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc người dân trực tiếp đến cơ quan công an để thực hiện quyết định xử phạt.