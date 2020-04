Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để phát gạo cho người nghèo

Ông Nguyễn Hữu Đồng, Chủ tịch công đoàn NEU, cho biết từ ngày 16.4, NEU đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát gạo cho người nghèo, mỗi người 3 kg/tuần, triển khai liên tiếp trong14 ngày với quỹ gạo 15 tấn, và có thể kéo dài nếu có các đơn vị khác hỗ trợ, chung tay.

Sáng 16.4, Trường đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) đã cho "Cây gạo" hoạt động, phát gạo miễn phí cho người khó khăn Ảnh Trần Cường

Để tránh phát tràn lan, thay vì ghi chép thông tin cá nhân, NEU đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý người đến nhận gạo. Trước khi nhận gạo, người dân sẽ phải đứng trước camera để cung cấp thông tin cá nhân, quá trình này mất khoảng 5 giây.

“Khi bà con đến nhận gạo, lực lượng y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn và vào xếp hàng theo khoảng cách. Quá trình này được lực lượng an ninh, công an hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn phòng dịch. Với công nghệ nhận diện khuôn mặt, hệ thống sẽ ghi lại để đảm bảo nguyên tắc, mỗi người chỉ đến nhận gạo 1 lần/tuần, nếu đến lần thứ 2, hệ thống sẽ có cảnh báo”, ông Đồng cho hay.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 7 giờ 30 sáng 16.4, hàng trăm người dân đã có mặt đo thân nhiệt, sát khuẩn và xếp hàng đúng theo khoảng cách để vào nhận gạo. Quá trình này được hàng chục cán bộ Công an phường Đồng Tâm , quận Hai Bà Trưng, giám sát, hỗ trợ.

Người dân đến sớm, xếp hàng để đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào nhận gạo Ảnh Trần Cường

Ôm túi gạo trong lòng, bà Hà Thị Thanh (60 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vui mừng cho biết, trong ngày 15.4, chính quyền phường có thông báo cho người khó khăn trú tại địa bàn tới “Cây gạo” nhận gạo miễn phí.

“Lần đầu tiên thấy phát gạo nên tôi đến từ sớm, các cán bộ hướng dẫn đứng cách nhau 2 m, rồi nhận diện khuôn mặt, khai báo thông tin cá nhân và nhận gạo, quá trình này cũng rất nhanh, gọn. Tôi ủng hộ cách làm này, mọi người đều được hưởng một ít, chứ đi lấy nhiều thì không được”, bà Thanh nói.

4 cán bộ y tế túc trực, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn người dân xếp hàng theo đúng khoảng cách Ảnh Trần Cường Rút kinh nghiệm từ một số điểm phát gạo, Ban tổ chức cho người dân xếp hàng theo đúng khoảng cách an toàn Ảnh Trần Cường Người dân đứng trước camera để khai báo thông tin Ảnh Trần Cường