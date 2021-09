Bão số 5: Đà Nẵng còn hơn 32.500 cây xanh chưa cắt tỉa, nguy cơ gãy đổ

Theo Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng hiện còn hơn 32.500 cây xanh ven các tuyến đường lớn chưa được cắt tỉa theo kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2021, do phải thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 15.8 đến nay. Số cây xanh này có nguy cơ gãy cành, ngã đổ khi mưa to gió lớn, gây mất an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Trước đó (từ 5.7), đơn vị bắt đầu triển khai kế hoạch cắt tỉa cây xanh bóng mát để phòng, chống lụt bão (PCLB) năm 2021. Tổng lượng cây xanh các loại cần cắt tỉa là 49.970 cây (trong đó có 24.530 cây loại 1, 24.586 cây loại 2 và 854 cây loại 3).

Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống Covid-19 nên công tác cắt tỉa cây xanh để PCLB năm 2021 của Công ty Công viên Cây xanh thành phố chỉ đạt 34,8% kế hoạch (cắt tỉa được 17.397 cây/49.970 cây) thì phải tạm dừng từ ngày 15.8 đến nay.

Ảnh hưởng bão số 5: mưa lớn, ngập đường ở Đà Nẵng

Số lượng còn lại cần cắt tỉa là 32.573 cây xanh các loại, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng dự kiến sẽ thực hiện từ ngày 12.9 cho đến hết ngày 6.11.

Theo nhận định của đơn vị, hiện bão số 5 đang có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng nên yêu cầu cắt tỉa cây xanh bằng phương tiện chuyên dụng càng cấp bách. Mục đích giảm thiểu ngã đổ do mưa bão, giảm nguy cơ gây mất an toàn, thiệt hại đến tài sản, vật kiến trúc xung quanh, giảm thiểu rủi ro đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng cũng vừa có công văn đề xuất với UBND TP.Đà Nẵng, Sở Xây dựng cho phép công ty chủ động thực hiện tiếp kế hoạch cắt tỉa cây xanh bóng mát PCLB năm 2021 ngay trong thời điểm giãn cách xã hội.