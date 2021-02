Báo Thanh Niên tặng tiền, trao quà cho người dân cách ly Covid-19 ở Hải Dương

THACO trao tặng 30 ngôi nhà cho người dân vùng sạt lở núi Trà Leng Ngày 6.2, UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam) phối hợp Tập đoàn THACO tổ chức lễ trao tặng 30 ngôi nhà cho đồng bào Trà Leng (H.Nam Trà My) bị ảnh hưởng bởi bão lụt và sạt lở núi năm 2020, để người dân đón một cái tết ấm cúng trong những ngôi nhà mới. Trước đó, sau hàng loạt vụ sạt lở đất tại các huyện miền núi Quảng Nam vào những ngày cuối tháng 10.2020, Tập đoàn THACO đã hỗ trợ 11 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả. Trong đó, dành riêng 5 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng lại 30 ngôi nhà cho đồng bào Trà Leng. Nhận được hỗ trợ của THACO, UBND H.Nam Trà My đã tiến hành khảo sát và chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư cho đồng bào với diện tích 6 ha (thuộc xã Trà Dơn, H.Nam Trà My), cách nóc Ông Đề khoảng 5 km. Theo đó, hộ dân sẽ được địa phương cấp 200 m² đất, diện tích xây dựng mỗi căn nhà là 49 m² với kiểu nhà sàn bằng bê tông kiên cố. Mạnh Cường