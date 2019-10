Bé lớp 2 bị điện giật tử vong ở trường: Trách nhiệm của ai?

Theo ông Đinh Văn Chỉnh, Bí thư - Chủ tịch HĐND xã Tuy Lai, hơn 8 giờ sáng 24.10, bé Huy theo một nhóm bạn ra phía sau trường chơi thì bị vướng vào đoạn dây điện bị chùng xuống. Khi mọi người phát hiện thì cháu bé đã bị điện giật tử vong.

Ông Chỉnh cho biết, đường điện này là nguồn chính từ trạm điện cấp cho các phòng học. Đường dây điện đã gặp sự cố từ trước đó, nhà trường đã cho dùng đinh gia cố vào tường tầng 2 nhưng không chắc chắn. Để xảy ra sự việc này, trách nhiệm chính thuộc về phía nhà trường. Từ công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian ở trường đều thuộc trách nhiệm của nhà trường. Cơ sở vật chất, gồm cả đường điện này cũng do nhà trường quản lý. Ngành điện lực chỉ quản lý đường điện cao thế, hạ thế đến đồng hồ, còn từ đồng hồ trở vào thuộc quản lý, trách nhiệm của đơn vị sử dụng.

“Sau khi xảy ra sự việc, ngành điện đã đến kiểm tra và xác định trách nhiệm chính vẫn là phía nhà trường. Còn cụ thể trách nhiệm thế nào, xử lý đến đâu thì phải chờ cơ quan pháp luật kết luận. Trước mắt, chính quyền xã sẽ phối hợp với phía nhà trường kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, lập hàng rào không cho học sinh ra khu vực này chơi, đồng thời xử lý lại đường điện”, ông Chỉnh cho hay. Theo ông Chỉnh, sự việc xảy ra là điều đáng tiếc, nguyên nhân cháu bé tử vong là do điện giật, phía gia đình không đồng ý cho mổ pháp y và nhận thi thể cháu bé về mai táng. Trước mắt, nhà trường hỗ trợ gia đình 200 triệu đồng.

“Mẹ cháu gửi con cho tôi chăm sóc để đi làm kinh tế, nay gặp sự việc này tôi biết ăn nói thế nào. Khổ thân, cháu tôi còn nhỏ có biết gì đâu. Đường điện này bình thường đã bị võng xuống nhưng nhà trường không để ý, hôm nay rơi xuống, rò điện nên mới khổ thế này”, bà bé Huy nói.

Khi đọc thông tin về vụ việc, tài khoản Nguyễn Thị Hương (TP.HCM) bức xúc: “Không cần biết lý do là gì, trường học có bao nhiêu học sinh mà để xảy ra chuyện thương tâm như thế này là sự tắc trách của người đứng đầu nhà trường”. Đồng quan điểm, nhiều ý kiến của cư dân mạng cũng cho rằng nhà trường quá tắc trách. Tài khoản Trần Trường thắc mắc: “Trường học gì mà không đảm bảo an toàn như vậy. Dây điện nằm dưới đất mà vẫn để được”. Cộng đồng mạng cũng cho rằng cần phải nâng cao công tác quản lý, an toàn trường học chứ đừng để khi xảy ra hậu quả thì bồi thường, khắc phục, mạng người thì lấy gì mà bồi thường?