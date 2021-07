Bé trai bị bỏ rơi kèm giấy 'tôi là mẹ đơn thân, không có điều kiện nuôi'

Sáng 14.7, một cán bộ Công an xã Quảng Phú Cầu cho biết đã phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 13.7, lực lượng Công an xã Quảng Phú Cầu đang đi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện bé trai nặng 3,7kg bị bỏ rơi cạnh đường bê tông, sát cánh đồng thôn Quảng Nguyên.