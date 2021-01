Xót xa 2 trẻ sơ sinh bị bỏ bên vệ đường trong giá rét 10 độ C

Khoảng 20 giờ ngày 11.1, nhóm người dân ở xã Thanh Lâm (H.Thanh Chương, Nghệ An) đang đi trên QL46C (đoạn qua đồi thông) thì phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Những người này rọi đèn tìm kiếm thì thấy một bé gái sơ sinh quấn trong chiếc chăn đặt bên vệ đường, bên cạnh là chiếc làn nhựa đựng một số quần áo, tã lót, bỉm. Thời điểm này nhiệt độ chỉ khoảng 10oC, gió thổi rét buốt. Trong làn nhựa còn có một bức thư viết tay với nội dung:

“Vì hoàn cảnh gia đình nên không nuôi được cháu. Nhờ ai đó nhận được đứa trẻ này nhờ nuôi hộ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Mẹ có lỗi với con”.

Cháu bé tội nghiệp này được người dân đưa đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe , cân nặng gần 3,5 kg. Sau khi được ủ ấm, sức khỏe cháu khá tốt. Đại úy Nguyễn Đình Quý, Trưởng công an xã Thanh Lâm, cho biết rất may cháu bé được phát hiện kịp thời nên sức khỏe vẫn còn tốt. “Chúng tôi đã thông báo rộng rãi sự việc qua phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để người thân bé biết, đến nhận. Trước mắt, Ban Công an xã và cán bộ trạm y tế đang chăm sóc bé”, đại úy Quý nói.