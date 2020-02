Bộ đội biên phòng Long An đưa nước ngọt đến người dân vùng hạn mặn

Chiều 27.2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An huy động 6 xe bồn chở khoảng 30 mnước từ nhà máy nước của Công ty TNHH MTV Nam Phong (TP.Tân An, Long An) về cấp miễn phí cho nhiều hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại xã Tân Phước Tây, H.Tân Trụ, Long An.