Bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid: Giúp nhân viên y tế đỡ cực, Việt Nam liệu nên thử nghiệm?

Thiết bị này trông giống như một bốt điện thoại công cộng, bao gồm các buồng nhỏ cùng với các thiết bị bảo hộ cá nhân và dụng cụ lấy mẫu. Một mặt, thiết bị được làm bằng kính với hai lỗ để lắp găng tay (có thể tháo rời) dùng một lần từ bên ngoài. Ba mặt còn lại được làm bằng nhôm.

Bệnh viện H Plus Yangji (thủ đô Seoul, Hàn Quốc) gọi chúng là “Buồng kỹ thuật đánh giá nhanh và an toàn của bệnh viện Yangji”, gọi tắt là “SAFETY”.

Sáng kiến này được xây dựng dựa trên hình mẫu là các tủ an toàn sinh học hay hộp đựng găng tay cách ly, nơi mà các nhân viên phòng thí nghiệm thực hiện các thao tác thông qua tay áo cao su dài.

Tại Ấn Độ, bốt xét nghiệm đã có sự cải tiến so với tại Hàn Quốc. Thay vì người bệnh bước vào hộp thì tại đây, nhân viên y tế là người ở trong hộp và lấy mẫu cho người dân ngồi bên ngoài. Quá trình diễn ra không quá 5 phút.

Điểm cải tiến ở đây là nhân viên y tế không cần trang bị đồ phòng hộ dày, nóng trong hàng nhiều giờ liền. Nhân viên cũng không cần phải nhịn ăn, uống và đi vệ sinh vì tiết kiệm đồ phòng hộ. Thêm vào đó, khoảng cách giữa nhân viên và người cần xét nghiệm được đảm bảo. Và việc thay người, thay ca cũng được diễn ra một cách an toàn, trật tự. Vấn đề giảm thiểu tác hại môi trường cũng được đảm bảo khi các gian hàng giảm sử dụng đồ bảo hộ, khẩu trang và găng tay hơn so với việc xét nghiệm truyền thống.

Theo The Economic Times, chi phí cho mỗi bốt xét nghiệm vào khoảng 15.000 - 20.000 rupee, tương đương từ 4 - 6 triệu đồng. Bốt xét nghiệm này di dộng. Nó có thể được vận chuyển trên xe và đến bất cứ địa điểm nào. Nó đặc biệt hữu hiệu cho việc thu thập mẫu ở các điểm thời tiết nóng và trạm kiểm soát biên giới. Điều quan trọng là vấn đề an toàn, là sau khi lấy mẫu để an toàn cho những người tiếp theo nhân viên y tế ấn xuống một cái bơm chân để xịt xà phòng khử trùng ra bên ngoài bốt kể cả trên găng tay để đảm bảo an toàn cho người dân đến lấy mẫu.