Cái kết 'ngọt' cho anh công nhân bốc xếp đi bộ về quê

Danh Hường kể rằng ra đường lúc này là vô cùng khó khăn và cô đơn. ẢNH: LÊ LANG

Trên đường đi, gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19, anh Danh Hường nài nỉ, trình bày tất cả khó khăn… để xin qua trạm. Cảm thương hoàn cảnh của anh, một CSGT Công an tỉnh Long An đã cho 200.00 đồng và căn dặn mua đồ ăn trên đường đi, không được ghé vào các khu vực dân cư, đặc biệt tạm thời sẽ không được quay trở lại nhà trọ tại Long An.

Mặc dù đã qua được các chốt kiểm dịch nhưng đến gần 22 giờ đêm 2.8 anh Danh Hường mới đến TT.Tân Hiệp (H.Châu Thành, Tiền Giang). Lúc này, anh may mắn gặp được anh Nguyễn Hữu Vinh, một tài xế xe cứu thương của Nhóm thiện nguyện “San sẻ yêu thương” ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đang trên đường đi chở thanh long từ thiện về.

Thương hoàn cảnh của anh công nhân Danh Hường, anh Vinh đã cho lên xe cứu thương thiện nguyện đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang test nhanh Covid -19 ngay trong đêm. Sau khi kết quả âm tính, nhóm thiện nguyện “San sẻ yêu thương” đã hỗ trợ 2 triệu đồng gửi Danh Hường lên một chuyến xe được phép hoạt động trong lúc giãn cách xã hội để về quê nhà.

“Tôi thấy anh ấy lủi thủi và có vẻ đã kiệt sức nên dừng lại hỏi thăm. Sau khi nghe và có xác minh sơ bộ về hoàn cảnh anh ấy, tôi mới quyết định hỗ trợ. Ngoài tiền mặt, các anh, chị trong Nhóm còn tặng anh Hường thêm 10kg gạo, 2 thùng mì tôm, 5 chai nước mắm để anh có quà cho vợ con lúc trở về”, anh Vinh cho hay.

Sau khi Bệnh viện tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả âm tính với Covid-19, một gia đình ở TP.Mỹ Tho đã chăm sóc cho Danh Hường trong lúc chờ xe đến rước anh về quê ẢNH: B.B

Trước khi lên xe về quê, Danh Hường rưng rưng nước mắt gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm và gia đình đã cưu mang giúp đỡ mình. “Vợ tôi chị bị di chứng viêm phổi nên không làm việc nặng được, ở quê chăm sóc 2 con, tôi là lao động chính của gia đình mà hơn tháng nay không có tiền gửi về quê. Phần quà của người ơn tại Tiền Giang chắc sẽ giúp cho vợ, con của đỡ được phần nào khăn trong những ngày dịch dã tới".

Chiều 3.8, tin từ Trạm Y tế TT.Thứ Ba, H.An Biên (Kiên Giang) cho biết đã tiếp nhận anh công nhân Danh Hường (30 tuổi, ngụ KP.3, TT.Thứ Ba, H.An Biên) từ một xe tải ở tỉnh Tiền Giang bàn giao và đang thực hiện các thủ tục để đưa anh đi cách ly tập trung theo quy định.