Cây cầu dài 20m, làm 10 năm không xong: Hứa nhiều lần vẫn không làm

Đó là cây cầu bắc qua con khe rộng chưa đầy 20 m ở xóm 1-5, xã Tân Thắng (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) do UBND H.Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư. Nhà thầu, đơn vị thi công là Công ty TNHH Xuân Quỳnh (đóng ở TX.Hoàng Mai, Nghệ An).

Năm 2009, cây cầu này được khởi công bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Sau lễ khởi công, người dân xã miền núi này phấn khởi vì nghĩ sẽ sớm có cây cầu bê tông thay cho chiếc cầu tràn thường xuyên bị ngập nước. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua, cây cầu này giờ vẫn đang… xây.

Anh Đậu Phi Yến (ngụ xóm 1-5) cho biết sau khi khởi công vào năm 2009, nhà thầu xây xong 2 mố cầu rồi để đó. Đến khoảng năm 2015, sau khi người dân liên tục kiến nghị lên xã, lên huyện, nhà thầu mới làm tiếp trụ cầu ở giữa hai mố.

“Xong trụ, họ lại bỏ đi mất hút. Vào mùa mưa lũ và khi hồ thủy lợi Vực Mấu tích nước, cầu tràn bị ngập, người dân không qua lại được, kêu lên huyện, đến đầu năm 2018 họ mới quay lại đổ dầm. Họ hứa với dân cuối năm đó sẽ xong cầu, nhưng đổ xong dầm, họ lại bỏ đi, đến nay vẫn chưa thấy quay lại”, anh Yến nói.

Hiện cầu đã đổ xong dầm, nhưng đường dẫn dài khoảng 200 m ở hai đầu cầu vẫn chưa thi công. Do mưa lũ, nước liên tục ngập cầu tràn nên gần đây, người dân phải tự đổ một khối lượng đất lớn kê ở hai bên mố cầu để làm chỗ qua lại tạm thời. “Từ đây lên trung tâm xã 6 km, hằng ngày có hàng trăm lượt học sinh đến trường, nếu không vượt qua cái cầu này, đi đường khác phải hơn 10 km mới đến được trường nên cây cầu này rất bức thiết với người dân chúng tôi”, anh Yến nói.

Hứa nhiều lần vẫn không làm

Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng H.Quỳnh Lưu, cho biết cây cầu này có vốn đầu tư 11 tỉ đồng. Năm 2009, khi mới khởi công, nhà thầu đã được ứng hơn 9 tỉ đồng (tương đương 80% vốn). Theo kế hoạch, cầu phải xong trước năm 2012. Thế nhưng, sau khi đổ xong 2 mố cầu thì doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn nên bỏ dở công trình, huyện giục nhiều lần, sau đó đơn vị thi công mới đổ thêm được dầm cầu.

“DN này trước đây rất mạnh về mảng xây dựng, nhưng sau khi trúng thầu công trình này, họ gặp khó khăn nên không tập trung để thi công. Chúng tôi đã rất nhiều lần phát văn bản đốc thúc, gọi điện mời chủ DN đến yêu cầu hoàn thiện công trình. Họ cũng hứa sẽ làm nhưng đến nay vẫn chưa xong”, ông Hào nói.

Ông Hào cũng cho biết lần “triệu tập” gần đây nhất, chủ DN hứa sẽ cố gắng hoàn thành cầu vào cuối năm nay, nhưng hiện DN đang thi công bên Lào nên rất khó liên lạc.