Chàng trai bỏ việc lương cao, mở trại nuôi chó Alaska thu hàng chục triệu/tháng

Bỏ lương chục triệu chuyển sang nuôi chó



Trước khi gắn bó với nghề nuôi chó, anh Hiếu từng có công việc ổn định tại một nhà hàng lớn ở Quảng Ninh với mức lương cao.

Tình cờ biết giống chó Alaska, anh bị thu hút ngay và niềm đam mê nuôi chó bắt đầu từ đó. Anh đã bỏ ra hàng chục triệu mua một con chó Alaska về nuôi để thỏa đam mê.

Năm 2013, thấy nhu cầu về giống chó Alaska khá lớn, anh Hiếu quyết định nghỉ việc trở về Sài Gòn xin vào làm nhân viên tại trang trại nuôi chó để tích lũy kinh nghiệm. Sau khi nắm vững kỹ thuật nuôi, năm 2015, anh đầu tư hơn 50 triệu đồng mua 3 con chó Alaska thuần chủng đem về Long Xuyên nuôi. Chỉ trong vòng 2 năm, anh đã nhân giống thành công, tăng đàn chó lên 20 con.

Anh Hiếu cho biết để đánh giá độ đẹp của giống chó Alaska thuần chủng cần dựa vào nhiều yếu tố. Chó Alaska thuần rất cơ bắp, chân to và gân guốc, giữa chân có gấp khuỷu. Phần ngực rộng, phần cổ hình vòng cung tròn, xương vai to vạm vỡ, lưng thẳng có phần hơi dốc về bên hông. Đuôi chó Alaska to, lông xù cong trên lưng rất đặc trưng. Chó có bộ lông dày, mượt, thân hình giống chó sói nên nhiều người thích sở hữu.

“Muốn chó có bộ lông đẹp thì từ lúc mới đẻ phải cho ở trong phòng máy lạnh tạo chất lông, chân lông. Khi chó lớn hơn vừa ở trong phòng lạnh vừa cho chơi ngoài trời để thích nghi với khí hậu. Chú ý chải lông thường xuyên để bộ lông chó luôn sạch sẽ”, anh Hiếu nói.

Mở trang trại nuôi chó

Theo anh Hiếu, nơi lý tưởng cho chó Alaska sống là có khoảng sân rộng để chúng tự do chạy nhảy, vận động. Tuy chúng có thể sống ở nơi chật hẹp nhưng cần phải cho chúng đi dạo, tập thể dục hằng ngày. Nếu không được hoạt động đầy đủ, chúng sẽ sinh ra bực bội, phá phách. Chú ý giữ gìn vệ sinh chuồng trại để chó khỏe mạnh, khoảng 1 tuần tắm 1 lần. Về khẩu phần ăn, mỗi ngày cho chó ăn 2 lần, thức ăn là các loại thịt gà, thịt heo xay nhuyễn. Tránh cho ăn các loại xương quá cứng, chó sẽ khó tiêu hóa, gây các chứng táo bón, tắc ruột. Với khí hậu nước ta, chó Alaska dễ bị viêm phổi, sổ mũi… nên tùy loại bệnh sẽ dùng thuốc điều trị thích hợp. Anh Hiếu thường xuyên đưa đàn chó đến trạm thú y kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa vắc xin.

Chó Alaska được nhiều người yêu thích mua về nuôi nhưng đa phần chuộng những con giá rẻ, phù hợp túi tiền. Tuy nhiên, nếu đã xác định chơi chó thì người nuôi nên tìm hiểu kỹ về chủng loại và khả năng thích ứng môi trường.

“Chó Alaska phải đảm bảo chất lượng giống cũng như tình trạng sức khỏe. Chó đã bán cho khách nhưng tôi vẫn hướng dẫn cách chăm sóc, ăn uống. Với khách ở xa, tôi sẽ theo dõi, trao đổi thường xuyên với người nuôi để tránh trường hợp chó lớn lên quay lại đây phối giống, dẫn đến tình trạng giao phối cận huyết khiến chó bị tật, không khỏe mạnh”, anh Hiếu cho biết.

Hiện dòng chó Alaska có bộ lông màu xám trắng được anh Hiếu bán với giá từ 10 - 16 triệu đồng/con, trắng đen 9 - 10 triệu đồng/con, đồng đỏ 13 - 14 triệu đồng/con, riêng hồng phấn là một trong những màu hiếm nên giá rất cao, từ 20 - 25 triệu đồng/con. Ngoài đàn chó Alaska, anh sở hữu 6 con chó Bắc Kinh, 2 con chó Samoyed, 5 con chó Poodle và 5 con chó Phú Quốc. Anh còn nhận phối giống chó cho khách, mở dịch vụ chăm sóc, bán thức ăn xay sẵn cho chó. Nhờ đó, mỗi tháng anh thu về hàng chục triệu đồng từ nghề nuôi chó.

Sắp tới, anh Hiếu sẽ đầu tư vốn mở trang trại nuôi chó diện tích 3.000 mét vuông tập trung nuôi chó sinh sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người đam mê chó cảnh.