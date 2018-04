Cơm tấm 23 năm khoe miếng sườn to 'chà bá lửa', người Sài Gòn ăn là ghiền

Có một điều người ta vẫn thường nhắc khi bàn về ẩm thực Sài Gòn , đại ý là “chưa ăn cơm tấm thì xem như chưa đến Sài Gòn”. Thật vậy, từ việc đổ mồ hôi ngồi vỉa hè lụp xụp cho đến ngồi máy lạnh nơi hàng quán khang trang, người Sài Gòn vẫn có thể ăn cơm tấm cả sáng trưa chiều tối!

Từng là một “món cơm nhà nghèo” vì được làm từ loại gạo gãy “rẻ rề”, những biến tấu theo thời gian đã dần khiến món ăn này trở thành “hơi thở” của văn hóa ẩm thực miền Nam nói chung và Sài thành nói riêng.

Như đã nói, sẽ rất dễ dàng để bạn tìm một quán cơm tấm bình dân giá chục nghìn, thậm chí cao cấp đến hàng trăm nghìn một dĩa giữa lòng Sài Gòn. Nhưng nếu muốn một mức giá vừa phải, một thương hiệu lâu đời, một cách ướp gia vị bí truyền và một miếng sườn to che lấp cả… dĩa cơm, thì bạn chỉ có thể tìm đến cơm tấm Ba Ghiền.

Nằm trên đường Đặng Văn Ngữ (phường 10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), bất kể sớm chiều, quán cơm tấm Ba Ghiền vẫn tấp nập khách ra vào và lúc nào cũng phát tỏa mùi thơm quyến rũ. Có mặt từ năm 1995, danh tiếng hàng cơm tấm này không chỉ khiến người dân Sài Gòn phát “ghiền” mà còn thu hút nhiều thực khách các vùng miền liên tục tìm đến.

Ảnh: Hoài Nhân Cơm tấm Ba Ghiền thu hút thực khách khắp nơi suốt gần 1/4 thế kỷ

Nghe hoặc đến cơm tấm Ba Ghiền, một trong những điều thắc mắc đầu tiên của thực khách là cái tên quán. Rất nhiều người sẽ cùng một suy nghĩ, rằng khi đến ăn cơm tấm Ba Ghiền sẽ bị 3 cái ghiền nào đó. Nhưng theo bà Hồng Liên (53 tuổi), quản lí quán cơm Ba Ghiền, thì “đây là tên của người thân trong gia đình, được đặt cho một cửa hàng buôn bán ngày xưa, sau thì đặt luôn cho quán cơm”.

Thậm chí dù chưa biết gì về quán, bạn vẫn có thể “choáng” trước quy mô của cơm tấm Ba Ghiền. Hiện tại, quán mở diện tích ra rất rộng, có 1 chiếc lò nướng thịt to đùng hoạt động được cả 2 phía, 3 chiếc tủ chứa thức ăn, hàng chục nồi cơm, canh với gần 30 người làm. Chủ quán cơm tấm lâu đời này là bà Nguyễn Ngọc Điệp (60 tuổi), với sự trợ giúp quản lý của những người thân trong gia đình.

Tất cả các món ăn nơi đây đều rất hấp dẫn, như trứng ốp la chiên nhúng, lạp xưởng to theo kiểu miền Tây, xíu mại nhân bún tàu,… được nấu theo kiểu miền Nam, vừa phải, dễ ăn. Những thứ đi kèm không thể thiếu là đồ chua, mỡ hành, nước mắm cũng đều rất vừa miệng.

Nhưng điều đã níu chân bao nhiêu thế hệ thực khách chính là món sườn nướng lửa than gắn “mác” Ba Ghiền, vì hai lí do: miếng thịt sườn thơm mềm đặc biệt và to muốn lấp… cả dĩa cơm! Nhiều người vẫn thường truyền tai nhau về vị sườn đầy “mê hoặc” này: “sườn nướng Ba Ghiền, ăn vô là ghiền”.

Ảnh: Hoài Nhân Những miếng sườn ướp theo công thức đặc biệt đã tạo nên danh tiếng cơm tấm Ba Ghiền

Theo chủ quán, công thức ướp thịt sườn luôn là bí quyết của mỗi hàng cơm tấm, vì chính mùi vị sườn sẽ tạo nên thương hiệu của quán đó. Ở “thương hiệu Ba Ghiền”, ngay cả những nhân viên đứng nướng cũng không biết thịt được ướp thế nào và trong bao lâu. Nhưng nhiều thực khách Sài Gòn “sành” ăn cho biết, miếng sườn Ba Ghiền hội tụ đủ các nguyên liệu cần thiết, từ dầu hàu, bột ngũ vị hương, hành tỏi, tiêu, nước tương, mật ong với “liều lượng vừa tới” không lẫn vào đâu được.

Đưa miếng sườn lên ngang mũi, bạn đã dễ dàng nghe thấy vị thơm của than hồng còn ám. Khi cắn vào, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm của thịt cùng vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Thịt nướng khéo làm chín bên trong nhưng bên ngoài vẫn không bị khô.

Thấy dĩa cơm dọn ra mà miếng sườn nằm chễm chệ phía trên đã chiếm 2/3 bề mặt. Nó to đến mức có thể bạn sẽ có cảm giác mình chỉ ăn sườn thôi, chứ không có cơm, bì, chả gì cả!

Giá cơm tấm Ba Ghiền cũng vừa phải, chỉ cần 44 nghìn đồng là đã có một phần cơm tấm chất lượng với miếng sườn gần bít dĩa! Đến nỗi thực trạng “ăn sạch cơm vẫn còn một đống sườn” đã thành một câu nói chung của người ăn khi rỉ tai nhau về miếng sườn Ba Ghiền “khổng lồ” này.