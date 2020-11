Chàng xe ôm nhặt Vertu cả trăm triệu đem trả không cần hậu tạ

Liên quan đến vụ hàng loạt ô tô bị xịt sơn đỏ khắp xe khi đỗ trong một khu đô thị ở Hà Nội, cơ quan công an đã tìm được nghi can là 3 bảo vệ chung cư cạnh đó. Theo công an, những người này khai nhận họ xịt sơn nhằm mục đích khiến chủ xe phải đưa xe vào gửi trong hầm hoặc bãi gửi xe thuộc quyền quản lý của chung cư. Thông tin này khiến nhiều dân mạng bức xúc: “Chỉ vì chút lợi mà nghĩ đến chuyện phá hoại, thật đáng xấu hổ!”.