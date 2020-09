'Chị đại' chặn đường đánh nữ sinh lớp 7: Bức xúc hành vi học giang hồ mạng

Nhiều học sinh đứng xung quanh không ngăn cản mà còn quay clip vụ một cô gái được cho là hành xử theo kiểu giang hồ mạng khiến cư dân mạng ngao ngán.

Video nữ sinh lớp 7 bị 'chị đại' chặn đánh trên đường đi học về ở Thanh Hóa

Hai ngày qua, mạng xã hội “nóng rực” vì bức xúc khi xem nhiều đoạn clip quay cảnh cô gái lấy biệt hiệu là Thảo “đại bàng” đánh một nữ sinh lớp 7. Ít nhất có 2 clip ghi cảnh cô gái này đeo khẩu trang, đầu đội mũ phớt, tay có hình xăm đánh, tát một nữ sinh. Nội dung đoạn clip ban đầu đăng tải dài gần 1 phút cho thấy Thảo ngồi chễm chệ trên yên xe máy, còn em học sinh cấp 2 đang đeo khăn quàng chắp tay đứng khúm núm trả lời các câu hỏi của Thảo.

Sau khi nói vài câu, Thảo bất ngờ vung tay đập, tát rất mạnh vào mặt nữ sinh. Bị tát mạnh, nữ sinh tỏ vẻ sợ hãi, chỉ biết dùng tay che ngang mặt và khóc. Đáng chú ý, trong lúc Thảo đánh nữ sinh, xung quanh có rất nhiều người, nhưng không một ai can ngăn, thậm chí còn cổ vũ cho hành động sai trái. Một người có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại di động quay lại sự việc. Clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Facebook

Khi xem clip, tài khoản Thanh Huế bình luận: “Nói dân trí thấp lại tự ái, thiếu giáo dục . Để thời gian đó đi kiếm tiền giúp bố mẹ và sống đàng hoàng hơn đi”. Còn tài khoản Bùi Thị Lê thì cảm thán: “Làm “chị đại”, làm đại bàng. Sợ thật!”.

Nói về hành vi nhiều bạn trẻ đứng quanh chứng kiến vụ việc nhưng không vào can ngăn, thậm chí còn tỏ thái độ hào hứng, một bạn đọc của Thanh Niên đặt vấn đề: “Con tôi đang học lớp 6 công lập. Nhà trường có đưa môn kỹ năng sống vào giảng dạy. Tôi tin môn này đang được giảng dạy rộng rãi. Vậy tại sao rất nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng các em chỉ biết móc điện thoại ra quay”.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ khi xem clip đã bình luận và cho rằng hành động của Thảo “đại bàng” sớm muộn sẽ bị công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chờ kết quả điều tra để xử lý nghiêm

Ngày 14.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch UBND xã Thành Trực, H.Thạch Thành (Thanh Hóa), xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương.

“Bước đầu, chúng tôi xác định em học sinh bị đánh tên là Y. Người đánh là em Thảo (16 tuổi), cả hai đều ở xã Thành Trực. Ngày 11.9, khi em Y. trên đường đi học về thị bị Thảo chặn đường hỏi chuyện rồi đánh. Ngày 14.9, công an xã phối hợp với Công an H.Thạch Thành mời và yêu cầu những người liên quan đến để làm rõ vụ việc. Dù chưa rõ nguyên nhân gì, nhưng hành vi đánh người là phải xử lý nghiêm khắc. Còn nhiều người khi chứng kiến chỉ đứng xem, hoặc quay clip cũng cần có biện pháp nhắc nhở”, ông Long nói.

Ông Long cho biết thêm, em Thảo đã bỏ học nhiều năm nay. Bố mẹ Thảo đi làm ăn xa, để Thảo ở nhà với ông bà nội. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định. Do em Thảo cũng mới 16 tuổi nên theo ông Long, do chưa có kết luận vụ việc chính thức từ cơ quan công an nên phương án xử lý vẫn phải chờ.

Tuy nhiên, qua clip và thông tin bước đầu vụ việc cho thấy một số cá nhân đã có những hành vi học theo các nhân vật giang hồ mạng trong thời gian vừa qua dẫn tới những hành động lệch chuẩn, tiêu cực. Đáng quan tâm, nhiều bạn còn vô cảm, thậm chí đứng ngoài cổ vũ cho hành vi đánh người này.