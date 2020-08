Vì sao Đường 'Nhuệ' ra tay đánh người ngay trong trụ sở công an?

Sau khi vụ án được khôi phục điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Giang đã thừa nhận có những lời khai không đúng trước đó. Cụ thể, khi làm việc với cơ quan công an vào các năm 2014 và 2015, bà Giang đều khai cùng với bà Lý có đến trụ sở Công an P.Trần Lãm vào sáng 18.11.2014 để giải quyết vấn đề xin việc cho cháu bà Giang, và không có ai đánh anh Mai Thế Duy tại Phòng tiếp dân của Công an P.Trần Lãm. Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai các ngày 14.4, 27.4, 15.5 và 26.5 gần đây, bà Giang đã khai Đường "Nhuệ" dùng tay phải quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải. Lý giải việc khai không đúng trước đây, bà Giang cho biết, do ở nơi khác đến nên sợ hãi, không dám khai đúng sự thật. Lời khai của bà Giang có diễn biến sự việc giống lời khai của anh Mai Thế Duy, bị hại trong vụ án này. Bản thân Đường “Nhuệ” cũng không thừa nhận hành vi sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, vào ngày 21.4 và giai đoạn bị truy tố, Đường “Nhuệ” đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.