Truy tố Đường 'Nhuệ', có truy việc bỏ lọt tội phạm ?

Bạn đọc Báo Thanh Niên nhận xét phải chờ đến lúc 1 nhân chứng thay đổi lời khai, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình mới có căn cứ để khởi tố, truy tố Đường “Nhuệ” đánh người ở trụ sở công an phường, thì hẳn cách đây 6 năm, trụ sở Công an P.Trần Lãm là chốn... “không một bóng người”.

Rất đơn giản, nếu quyết tâm thực sự thì cái gì cũng phơi ra ánh sáng được ! Dongkhanh Dong Như Thanh Niên đã đưa tin, liên quan đến vụ đánh người ở trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vào năm 2014, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ TP.Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích. Vụ án từng bị tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Như Thanh Niên đã đưa tin, liên quan đến vụ đánh người ở trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vào năm 2014, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ TP.Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích. Vụ án từng bị tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Lạ thật (?)

Bạn đọc (BĐ) Trung Lê Thanh ngạc nhiên vì “ngay trụ sở công an mà công an không biết thì đúng là lạ thật”. Sự lạ ấy càng lạ hơn khi BĐ Anh lái tàu họ Nhạc phân tích: “Đánh người tại trụ sở công an ngay trong giờ làm việc không lẽ cơ quan công an yếu kém đến mức không xác định được thủ phạm, mà phải căn cứ vào việc đổi lời khai của 1 nhân chứng?”. BĐ cũng không quên đề cập đến một khả năng “lạ” khác, rằng “thật nực cười nếu đổ lỗi cho nhân chứng nên trước kia vụ án phải đình chỉ điều tra”.

Tôi cho rằng phải đặt câu hỏi "Vì sao đến giờ mới truy tố vụ Đường “Nhuệ” đánh người ngay tại trụ sở công an?" mới đúng bản chất sự việc. Quang Nguyen Theo tố cáo của bị hại, ngay tại phòng tiếp dân của công an phường, Đường “Nhuệ” và đàn em đã đóng chặt cửa, đánh nạn nhân vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, thương tích 15%. Đọc lại những dòng thông tin từng được nhắc đến nhiều lần, BĐ vẫn không nén được câu hỏi nhức nhối: “Vậy trụ sở Công an P.Trần Lãm khi đó không còn là nơi an toàn với người dân lương thiện nữa sao?”. Tán thành, BĐ Nguyen Quoc Vuong bức xúc “đánh người xảy ra tại công an phường mà không xử được thì hỏi ăn lương của dân làm gì?”. Theo tố cáo của bị hại, ngay tại phòng tiếp dân của công an phường, Đường “Nhuệ” và đàn em đã đóng chặt cửa, đánh nạn nhân vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, thương tích 15%. Đọc lại những dòng thông tin từng được nhắc đến nhiều lần, BĐ vẫn không nén được câu hỏi nhức nhối: “Vậy trụ sở Công an P.Trần Lãm khi đó không còn là nơi an toàn với người dân lương thiện nữa sao?”. Tán thành, BĐ Nguyen Quoc Vuong bức xúc “đánh người xảy ra tại công an phường mà không xử được thì hỏi ăn lương của dân làm gì?”.

Có ai bỏ lọt tội phạm ?

Bà G., nhân chứng, cho biết trước đó mình “khai không đúng” là vì bà “sợ hãi”. Nhân chứng đã sợ hãi ai, sợ hãi như thế nào suốt 6 năm qua? BĐ Ngô Văn Quế cho rằng “theo quan điểm cá nhân, tôi thấy cần phải làm rõ trách nhiệm của Công an P.Trần Lãm thời điểm lúc đó, có hay không việc bao che, không dám đứng ra bảo vệ người dân. Hay đằng sau đó là gì cần phải làm rõ!”. BĐ Quân Lê nói thẳng là “phải khởi tố những cán bộ công an nếu xác minh có hành vi bao che cho Đường “Nhuệ”. Như vậy luật pháp mới nghiêm minh, mới làm trong sạch bộ máy ngành”.

Công an Thái Bình làm được việc 6 năm trước không làm được, xin chúc các anh luôn hoàn thành nhiệm vụ. Hoang Nam Đa số BĐ đều cho rằng cần khiển trách cả cán bộ đã ký quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời “điều tra thật cụ thể lý do phía sau, chứ không thể nào đánh người tại trụ sở công an mà không tìm được nghi can”. Ngay cả năng lực điều tra của những người trực tiếp thụ lý vụ án cách đây 6 năm cũng cần được làm rõ, vì “ Đa số BĐ đều cho rằng cần khiển trách cả cán bộ đã ký quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời “điều tra thật cụ thể lý do phía sau, chứ không thể nào đánh người tại trụ sở công an mà không tìm được nghi can”. Ngay cả năng lực điều tra của những người trực tiếp thụ lý vụ án cách đây 6 năm cũng cần được làm rõ, vì “ đánh người gây thương tích như vậy, ngay tại trụ sở công an phường, mà điều tra không ra”. Từ đó, nhiều BĐ đề nghị “các cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án xác định hành vi thiếu trách nhiệm, bỏ lọt tội phạm”.

Có cái nhìn bình tĩnh hơn, BĐ Minh Hùng Lê ghi nhận những nỗ lực của Công an tỉnh Thái Bình hiện tại: “Mọi người nói ra cái mà ai cũng biết, nhưng giờ thì ban giám đốc công an mới đã làm được điều mà ai cũng muốn, còn nội tình ra sao, cần điều tra tiếp. Cái quan trọng là làm được cái nên làm...”.