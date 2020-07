Vì sao truy tố được vụ Đường ‘Nhuệ' đánh người ở trụ sở công an?

Liên quan đến vụ đánh người ở trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vào năm 2014, VKSND tỉnh Thái Bình đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ đường Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào 8 giờ ngày 18.11.2014, tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an P.Trần Lãm, Đường "Nhuệ" và bà Đinh Thị Lý xảy ra cãi vã.

Đường "Nhuệ" đã dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý. Thấy vậy, anh Mai Thế Duy (32 tuổi, con trai bà Lý) chạy lại can ngăn thì bị Đường "Nhuệ" dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải khiến anh Duy bị gãy xương hàm dưới bên phải. Kết quả giám định cho thấy, anh Duy bị thương tích 15%.

Đẫm nước mắt sau bản án cho vợ chồng giám đốc nợ tiền Đường Nhuệ

Trong cáo trạng cũng nêu, sau khi vụ án được khôi phục điều tra , bà Nguyễn Thị Thanh G. (40 tuổi, ngụ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), một nhân chứng, đã thừa nhận có những lời khai không đúng trước đó.

Cụ thể, khi làm việc với cơ quan công an vào các năm 2014 và 2015, bà G. đều khai cùng với bà Lý có đến trụ sở Công an P.Trần Lãm vào sáng 18.11.2014 để giải quyết vấn đề xin việc cho cháu bà G. và không có ai đánh anh Mai Thế Duy tại phòng tiếp dân của Công an P.Trần Lãm.

Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai các ngày 14.4.2020, 27.4.2020, 15.5.2020 và 26.5.2020, bà G. đã khai: khoảng 7 giờ 10 ngày 18.11.2014, bà G. cùng mẹ con bà Lý và Nguyễn Xuân B. (anh vợ Đường "Nhuệ") đến trụ sở Công an P.Trần Lãm để giải quyết việc bà này nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình.

Do công an phường đang họp ở tầng 2, nên tất cả vào phòng tiếp dân ở tầng 1. Khoảng 10 phút sau, Đường "Nhuệ" vào phòng tiếp dân và cãi nhau với bà Lý.

Đường "Nhuệ" dùng tay phải quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải.

Trùm xã hội đen Đường Nhuệ cho rằng mình “bị gài bẫy, đưa vào tròng” trong một phiên tòa

Lý giải việc khai không đúng trước đây, bà G. cho biết, do ở nơi khác đến nên sợ hãi, không dám khai đúng. Lời khai của bà G. có diễn biến sự việc giống lời khai của anh Mai Thế Duy, bị hại trong vụ án này.

Bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy Ảnh Lê Tân

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 18.11.2014, bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy đến Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình) trình báo việc bị băng nhóm Đường “Nhuệ” đe dọa gây mất an ninh trật tự trước đó.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân công an phường, Đường “Nhuệ” và đàn em đã bất ngờ xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung, khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải nhập Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư, Hà Nội phẫu thuật, giám định thương tích 15%.

Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng 7 tháng sau đó, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Chiều 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đường “Nhuệ” để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an P.Trần Lãm, TP.Thái Bình.