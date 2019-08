Chuyện tình cổ tích chàng trai 9X cưới vợ lớn hơn 5 tuổi ngồi xe lăn

Anh Nguyễn Minh Trí (26 tuổi, quê Long An) may mắn sinh ra khỏe mạnh nhưng chị Phan Ngọc Diễm (31 tuổi, quê Long An) lại bị khuyết tật đôi chân, cột sống bị vẹo, suốt đời phải ngồi xe lăn. Dù vậy, anh Trí vẫn yêu thương và quyết định về chung một nhà với chị Diễm trước sự ngạc nhiên của bạn bè, sự phản đối của gia đình.