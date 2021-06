Chuyện tử tế: Quán cơm 5.000 đồng giúp người nghèo vượt dịch Covid-19

Mở bán vào ngày 5.6 vừa qua, điểm bán cơm tại quán cà phê số 4 Hải Thượng Lãn Ông, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ do ông Vũ Trung Dũng làm chủ được nhiều người nghèo biết đến như một địa chỉ của sự sẻ chia ấm áp. Chỉ với 5.000 đồng, thực khách đã có bữa ăn vừa no, vừa ngon và đảm bảo vệ sinh. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên quán chỉ phục vụ mang đi. Tại đây, ông Dũng bố trí một nhân viên ở bên ngoài vừa giữ xe, vừa phát khẩu trang cho bà con nào quên mang và nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn khi ghé mua cơm.