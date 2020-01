Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng chở bệnh nhân nghèo đi khắp miền Trung

Chuyến xe bình an về đến đại ngàn Trường Sơn

Rời Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng một sáng sớm mùa đông mưa dầm dề lạnh lẽo, chị Ta Rương Thị A Lưới (24 tuổi, ngụ thôn A Xò, xã Chơ Chun, H.Nam Giang, Quảng Nam) cho biết, nơi mẹ con chị về còn lạnh lẽo gấp bao nhiều lần, đã vậy đường xa thăm thẳm...

Chị A Lưới là mẹ của cháu Ta Rương Thị Lan Hương (5 tháng tuổi). Cháu bé khi sinh ra đã không may mắc bệnh động kinh, bại não. Cái lạnh mùa đông trên đỉnh Trường Sơn, nơi giáp ranh với biên giới Việt Lào, thổi vào căn nhà trống hoác không đủ che cơn gió lạnh đã khiến cháu bé viêm phổi nặng đến nỗi suýt mất mạng.

Đến khi cháu bé thở khó dần, bố mẹ cháu bồng chạy đường mòn xuống núi, được trạm y tế xã chuyển xuống huyện và ra cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng trong tình trạng viêm phổi nặng. Cháu bé Cơ Tu được điều trị tích cực nhiều tuần liền tại Khoa Nhi Tổng hợp ( Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng ).

Tay xách nách mang, những tình nguyện viên Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng đón bệnh nhân từ tận giường bệnh An Dy

Vơi được nỗi lo sức khỏe của con thì quãng đường về gần 200 km bao gồm cả đường núi cách trở khiến người mẹ trẻ ứa nước mắt. Cùng lúc đó, chị Trần Cao Thanh Bình (Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng) đã giúp kết nối 2 mẹ con nghèo với Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng. Vậy là chặng đường về nhà gian truân với nhiều chuyến xe trung chuyển rút lại chỉ bằng 1 chuyến xe êm ái, có các tình nguyện viên giúp dọn và xách đồ từ phòng bệnh chuyển xuống xe. Xe khởi hành lúc 8 giờ tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thì đến hơn 12 giờ 30 đã đến được thôn A Xò, đến với căn nhà gỗ trống hoác tứ phía trên đỉnh Trường Sơn. Xe khởi hành lúc 8 giờ tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thì đến hơn 12 giờ 30 đã đến được thôn A Xò, đến với căn nhà gỗ trống hoác tứ phía trên đỉnh Trường Sơn.

... về tận đỉnh Trường Sơn mây mù, sương giăng An Quân

“Gần 200 km đường với nhiều đoạn quanh co, sình lầy do mưa và sạt lở, ngập gần lút cả bánh xe. Vừa đi vừa thầm mong cho con đường dù khó khăn cũng lên đến được tận nhà, để hai mẹ con được về tận nhà, đỡ vất vả. Trời thì rét căm mà cháu bé thì mới vừa dứt chứng viêm phổi”, anh Võ Quốc Cường (23 tuổi, thành viên nhóm thiện nguyện Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng Đà Nẵng) đưa bệnh nhân về tận biên giới Việt - Lào cho biết.

Cũng trước đó vài ngày, nhóm “Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng” của anh Cường đã xuôi ngược cung đường Trường Sơn để làm nhịp cầu đón đưa cháu bé Alăng Hợi (xã Za Hung H.Đông Giang, Quảng Nam) xuống Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để khám và mổ tim cho bé.

Chị Alăng Thị Nghéc (mẹ bé Alăng Hợi) xúc động cho biết, những chuyến xe nghĩa tình thậm chí đã tìm đến tận nơi để kết nối với gia đình chị với bệnh viện, đi về rất nhiều chuyến để con chị có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất…

Bệnh nhân nghèo được Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Nhi kết nối với chương trình Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng An Quân

Hơn cả nghĩa tình những chuyến xe

Niềm an ủi về một chuyến xe bình an giữa lúc bệnh tật ngặt nghèo của chị Ta Rương Thị A Lưới cũng là cảm kích của nhiều gia đình nghèo ở miền Trung khi chẳng may có người thân ốm đau bệnh tật. Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng ở Đà Nẵng hoạt động hơn 3 tháng qua, đồng nghĩa với gần 90 trường hợp người bệnh ở khắp các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên được giúp đỡ.

Không chỉ là những chuyến xe, các bệnh nhân nghèo con được hỗ trợ thăm khám, viện phí, thuốc men… thậm chí rất nhiều trường hợp bệnh nhi còn được tặng cả sổ tiết kiệm để có điều kiện chăm sóc y tế dài lâu.

Cầm cuốn số tiết kiệm hơn 35 triệu đồng, sau khi đã được giúp thanh toán hơn 80 triệu đồng chi phí phẫu thuật tim cho bé Alăng Hợi, mẹ bé nghẹn ngào quệt nước mắt cảm ơn những người xa lạ tử tế.

Cùng tâm trạng với chị Alăng Nghéc, là người mẹ đơn thân Y chinh (31 tuổi, người phụ nữ Ca Dong ở xã Ngok Tem, H. Kon PLông, Kon Tum). Sinh ra vốn dĩ tật nguyền, lại bị gia đình bỏ rơi, Y Chinh xuống Đà Nẵng mưu sinh. Chị sinh một bé trai nhưng không may cháu bé bị dị tật hở hàm ếch. Rất may, Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng không chỉ đưa đón, chăm sóc hai mẹ con Y Chinh những ngày sau sinh, thăm khám cho em bé, mà còn vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ phẫu thuật dị tật cho bé.

“Cảm thấy mình không còn đơn độc”, người mẹ trẻ Ca Dong xúc động nhận điều tử tế, và được tiếp thêm sức mạnh từ những người xa lạ…

Bệnh nhân nghèo khắp các tỉnh thành miền Trung được chia sẻ khó khăn, được tiếp thêm sức mạnh từ những người xa lạ An Dy

Ở các bệnh viện tại Đà Nẵng , bệnh nhân dễ dàng tìm thấy số điện thoại hotline 0789234345 của “Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng”. Sau khi tiếp nhận, xác nhận thông tin từ phía bệnh nhân, các tình nguyện viên sẽ liên hệ trực tiếp để biết tình trạng của người được vận chuyển. “Chúng tôi ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu vùng xa, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn , neo đơn, mồ côi, người bệnh là trụ cột gia đình…”, chị An Bình (tình nguyện viên của Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng) cho biết.

Trong những ngày đầu năm mới, Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng, với hơn 20 thành viên tình nguyện, cùng 8 chiếc xe các của các thành viên lại tiếp tục lăn bánh trên các cung đường miền Trung, bất kể “điểm đến” là vùng đồng bằng hay núi thẳm. Cùng với nghĩa tình trên những chuyến xe, các tình nguyện viên đã âm thầm chung tay nối dài sự tử tế, kết nối yêu thương giản dị, chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo…