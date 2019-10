Cô gái Việt chạy liên tục 24 tiếng: 'Thấy bạn bè mới biết mình... sống rồi!'

Lần đầu gặp Tú, từ chị toát lên sự nhiệt tình, cởi mở và quan tâm. Mặc dù bận rộn khi một mình ôm đồm nhiều việc cho một sự kiện thể thao quy mô lớn, chị vẫn lo lắng cho nhóm tình nguyện viên chúng tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Với dáng người cao gầy và nước da bánh mật, tôi cũng đoán rằng chị có chơi thể thao. Nhưng khi biết danh sách giải chạy chị tham gia, tôi ngỡ ngàng.

Mình còn... sống!

Ngày còn nhỏ, chị Nguyễn Xuân Cẩm Tú (36 tuổi) tham gia thi đấu môn bơi lội trong hội thi Hội khỏe Phù Đổng. Thói quen tập luyện đều đặn đã hình thành trong chị từ sớm vì bản tính năng động không thích ngồi lì một chỗ. Sau thời gian du học bên Mỹ, chị quyết định về Hà Nội làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Mối duyên giữa chị và Hội những người chạy bộ đường dài (Long Distance Runners) bắt đầu. Trong số những giải chạy marathon trong và ngoài nước, chị ấn tượng nhất với Vietnam Mountain Marathon (VMM). Là giải chạy marathon khắc nghiệt nhất Việt Nam, VMM luôn là mục tiêu của những người đam mê môn chạy bộ địa hình. Được tổ chức từ năm 2013 với nhiều cự ly, VMM thách thức người chạy trên cung đường dốc núi cao chót vót và gió sương lạnh buốt của Sa Pa (Lào Cai). “Đối với VMM thì Tú có rất nhiều kỷ niệm do đã tham gia 3 năm, từ 42km lên 70km và cuối cùng là 100km. Một năm Tú là tình nguyện viên, hỗ trợ bạn bè và chạy fun run (chạy bộ - PV) 15km. Chưa năm nào Tú về đích ở Topas Ecolodge mà trời còn sáng”, chị cho biết. VMM 2017 là giải đấu chị Tú khó lòng quên được không chỉ bởi sự khắc nghiệt trên đường đua, cảm xúc vỡ òa khi cán đích mà còn là sự đồng hành hỗ trợ của người thân và bạn bè Ảnh: NVCC

42km là cự ly chạy bộ địa hình (trail) đầu tiên chị tham gia. Vì là lần đầu, sự chuẩn bị của chị chưa được kỹ lưỡng, chặng đầu đường đua chị đi bộ khá nhiều. Đến khi về tới đỉnh Silver Stone, trời đã sập tối. Đèn pin đội đầu là vật dụng thiết yếu đối với chạy bộ địa hình, nhất là những cự ly dài.

“Tú chuẩn bị cái đèn soi ếch khá mờ nên lủi thủi một mình trong bóng đêm. Lần đó, Tú bất chợt thấy một người bận áo trắng đứng bên góc đường, đoán là người ở trên núi. Nghĩ vậy, Tú chỉ chiếu đèn vào người ấy để dòm một cái rồi lại bước tiếp. Đi được một đoạn lại thấy người ấy song hành cùng mình, nghĩ bụng thôi cũng an tâm, mình không lầm lũi gần 1km xuống con dốc sỏi đá. Lúc sau, Tú đang vung vẩy tay khi bước đi thì lại chạm trúng người đó đang đi song song và tự nhiên cảm thấy lạnh cả xướng sống! Tú sợ quá hét lên, người đó bật một phát cách Tú cả 3m. Tú lại hét lên thì người đó thoắt cái xa dần và không còn thấy đâu nữa. Tú không biết có phải gặp ma không nữa, sợ quá co chân chạy về đích, may mà chỉ còn tầm 5km”, chị hồi hộp thuật lại.

Chị giản dị và chân thành với mọi người Ảnh: NVCC

Năm 2017, chị tham gia VMM với cự ly 100km. Xuất phát lúc 22 giờ hôm trước, chị Tú đã chạy suốt 24 tiếng, xuyên màn đêm để cán đích vào 22 giờ hôm sau. Lần đó, đèn của chị hết pin và chị bị tuột chân xuống một cái hố. Chân đơ và tê liệt không nhấc nổi mà tay chị không đủ lực để kéo lên. May mắn, chị được một người bạn ngoại quốc giúp đỡ. Chị thay pin đèn và tiếp tục cuộc đua. “Không ngủ trong 24 tiếng thì buồn ngủ là nỗi sợ lớn nhất của Tú. Có những lúc đi bộ, Tú có cảm giác mình ngủ gục. Tú sợ nằm xuống nghỉ là sẽ không đứng lên được, nên mỗi lần gặp được bạn chạy cùng là mừng lắm, cùng kéo nhau đi”, chị tâm sự. Trải qua cuộc đua khắc nghiệt, chị Tú nhận thấy chạy bộ địa hình không chỉ là cuộc chơi về sức mạnh thể chất mà cả tinh thần. “Thời điểm đó, Tú chạy bằng niềm tin và vạch đích như cánh tay kéo mình lại với thực tế. Khi thấy bạn bè, khi đó cảm xúc vỡ òa như kiểu, mình... sống rồi!”, chị vui vẻ chia sẻ. Chị Tú tham gia DLUT 2018 với cự ly 70km. Cuộc đua bắt đầu từ 3 giờ sáng, ly mì nóng hổi là “cứu cánh” cho người chạy trong cái lạnh tê của Đà Lạt Ảnh: NVCC

Tại sao phải cực vậy?