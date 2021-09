Công an TP.HCM phát thực phẩm tận tay người dân: Có chiến sĩ từng F0, giờ vẫn xông pha

Hơn 7 giờ 30 phút sáng, bên trong trụ sở Công an Q.10 là hàng dài xe đặc chủng xếp ngay ngắn dưới sân, trên xe đã chất sẵn những túi nhu yếu phẩm . Mỗi túi đầy ắp gạo, mì, sữa… đang chờ để trao tận tay những người khó khăn trên địa bàn. Nắng lên, những cán bộ, chiến sĩ công an bắt đầu công việc của mình, những chiếc xe nối đuôi nhau rời trụ sở, tỏa đi khắp 14 phường để những phần quà được trao sớm nhất.

Nhìn những phần quà được đóng gói cẩn thận, thiếu tá Nguyễn Thị Trúc Linh cho biết số lương thực trên của các nhà hảo tâm ủng hộ. Những ngày qua, vận động được bao nhiêu rau củ quả, thực phẩm, công an quận nhanh chóng hỗ trợ ngay cho những người dân khó khăn để không ai đói lúc này.

Hàng xe đặc chủng rời trụ sở Công an Q.10 tỏa đi trao cho hộ dân khó khăn

Các chiến sĩ Công an Q.10 ra quân trao hơn 2.500 túi quà cho người dân ở 14 phường trong sáng 7.9

Theo xe đặc chủng do trung tá Nguyễn Văn Tài, Trưởng công an P.12 cầm lái, chúng tôi dừng trước một con hẻm 377 trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc địa bàn phường quản lý. Vì hẻm nhỏ, những túi quà được các chiến sĩ công an chuyển xuống rồi đi bộ vào trong để trao cho từng hộ khó khăn.