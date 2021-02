CSGT ráo riết xử phạt người uống bia lái xe, phạt hơn 3 tỉ đồng

Lực lượng CSGT và Trật tự với sự hỗ trợ của cảnh sát Cơ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán

Thời điểm Tết nguyên đán thường số lượng người sử dụng bia rượu tham gia giao thông gia tăng, đã dẫn đến nguy cơ gia tăng số vụ tai nạn giao thông. Nhằm kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương, trong những ngày tết và đầu xuân, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP. Huế đã đẩy mạnh ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi trật tự an toàn gioa thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn .

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ảnh Công Quang

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế cho biết: ngoài kế hoạch xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, đội triển khai các chuyên đề để xử lý nghiêm số thanh, thiếu niên sử dụng xe chế, độ chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết.